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migrációs paktum

Ezt hozza ránk Magyar Péter a migrációs paktummal

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Döntési pozíció volt, nincs. Brüsszel mondja majd meg, hogy mi az, amit egy tagállamnak teljesítenie kell, a lengyel példát pedig kár emlegetni. Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselőjének Facebook videó-bejegyzése a migrációs paktumban rejlő veszélyekről.
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migrációs paktummagyarországbrüsszeldöntéshelyzetMagyar Péter

Ebben az egészben az a baj, hogy ha elfogadja Magyarország a migrációs paktumot, akkor utána kicsúszik a kezéből az irányítás – mondta el Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője Facebook videó-bejegyzésében.

Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen
Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen
Fotó: Hatlaczki Balazs / Hatlaczki Balázs

A politikus azzal indokolta kijelentését, hogyha újból tömeges bevándorlási válság lesz Európában, amire szerinte minden esély megvan, hiszen Líbiából is útnak akarnak indulni 500 ezren, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy egy újabb nagy migrációs válság legyen és

ha csatlakozik Magyarország a migrációs paktumhoz, akkor Brüsszel mondja majd meg, hogy mi az, amit egy tagállamnak teljesítenie kell

– hangsúlyozta.

Egyetlen kérdés maradt a migráció ügyében, erre várják Magyar Péter válaszát

Németh Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy

a lengyel példa nem irányadó Magyarország számára,

hiszen a lengyeleket nem kötelezik egyetlen migráns befogadására sem, az elmúlt években végzett migráció elleni tevékenysége miatt.

A migrációs paktum kiveszi a magyarok kezéből a döntést

A politikus fontosnak tartotta megjegyezni, hogy amennyiben megváltozik a migrációs helyzet, akkor megváltozik az is, hogy az Európai Bizottság mit ír elő, melyik tagállamnak. Onnantól kezdve, hogy csatlakozunk,

nem a mi kezünkben van az a döntés, hogy miket kell teljesítenie Magyarországnak az uniós paktum értelmében."

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