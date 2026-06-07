Ezt hozza ránk Magyar Péter a migrációs paktummal

Ebben az egészben az a baj, hogy ha elfogadja Magyarország a migrációs paktumot, akkor utána kicsúszik a kezéből az irányítás – mondta el Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője Facebook videó-bejegyzésében.

Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen

Fotó: Hatlaczki Balazs / Hatlaczki Balázs

A politikus azzal indokolta kijelentését, hogyha újból tömeges bevándorlási válság lesz Európában, amire szerinte minden esély megvan, hiszen Líbiából is útnak akarnak indulni 500 ezren, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy egy újabb nagy migrációs válság legyen és

ha csatlakozik Magyarország a migrációs paktumhoz, akkor Brüsszel mondja majd meg, hogy mi az, amit egy tagállamnak teljesítenie kell

– hangsúlyozta.