Európa csak találgatja, mit hoz a migrációs paktum

A migrációs paktum közelgő hatálybalépése kapcsán fogalmazott meg kritikát Facebook-oldalán Németh Balázs. A képviselő kiemelte: miközben az Orbán-kormány éveken keresztül következetesen elutasította az uniós bevándorlási szabályok végrehajtását, a Magyar-kormány minden jel szerint hajlandó beadni a derekát, hiszen egyértelműen egyszer sem jelentette ki az ellenkezőjét.

A képviselő szerint Magyar Péter minden jel szerint végrehajtaná a migrációs paktumot (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Németh Balázs szerint a migrációs paktum ügyében fordulat készül

Június 12-én lép hatályba az Európai Unió migrációs paktuma, amelynek egyik legvitatottabb eleme a menedékkérők és a migrációval kapcsolatos terhek tagállamok közötti elosztása. Németh Balázs szerint az Orbán-kormány következetesen elutasította a paktum végrehajtását, mert álláspontja szerint Magyarország biztonságát és szuverenitását veszélyeztette volna. A képviselő ugyanakkor azt állítja, hogy Magyar Péter többszöri kérés ellenére sem volt hajlandó egyértelműen kijelenteni, hogy a jelenlegi kormány sem fogja végrehajtani az uniós intézkedést.

Németh Balázs a holland bevándorlási hivatal figyelmeztetésére is hivatkozott, amely szerint a migrációs paktum önmagában nem jelent garanciát a bevándorlás visszaszorítására. Mint írta, a hatóságok arra számítanak, hogy egyes menedékkérőknek akár éveket is várniuk kell majd kérelmük elbírálására, ami újabb terheket róhat az érintett országokra.

A képviselő szerint jól mutatja a bizonytalanságot, hogy Európa-szerte egyelőre csak találgatják, milyen következményekkel jár majd az új rendszer. Németh Balázs úgy véli, Magyarország számára a jelenlegi helyzetnél nem lehet kedvezőbb megoldás, ezért különösen aggasztónak tartja, hogy a Magyar-kormány a migrációs paktum végrehajtásának irányába mozdulhat el.