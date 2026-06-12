Migráció, punktum! Magyar Péter nem terelhet tovább

A Fidesz–KDNP frakcióvezetője világos kommunikációt vár a kormánytól. Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt csak terel és nem fogalmaz egyértelműen a holnap életbe lépő migrációs paktummal kapcsolatban – írta a Magyar Nemzet pénteken.

Több mint egymillió migráns érkezhet Európába, Magyar Péter kezében a döntés a migrációs paktum ügyében

Fotó: Facebook/Németh Balázs

A lap hozzáteszi, Gulyás Gergely, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője ismét felszólította a kormányt, hogy tisztázza világosan a magyar álláspontot az ügy kapcsán.

Ahogyan lapunk is megírta, pénteken hatályba lép a migrációs paktum. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője jelezte a jelenlegi kormány felé, hogy velük ellentétben az Orbán-kormány mindig világos álláspontot képviselt a témában.

A migrációs paktum nem lehet az abszolút filmszínház része

A migrációs paktum végrehajtása hosszabb távon korlátozhatja Magyarország mozgásterét, és veszélyeztetheti az ország jelenlegi biztonságát – erről beszélt Németh Balázs a Kossuth téren. A fideszes politikus szerint

Magyar Péter kormánya mindeddig nem mondta ki egyértelműen, hogy nem hajtja végre az új uniós szabályozást, amely szerinte több ezer menedékkérő befogadására alkalmas infrastruktúra kiépítését is szükségessé teheti.

Több mint egymillió migráns érkezhet Európába, Magyar Péter kezében a döntés

A görög hatóságok egyre súlyosbodó migrációs nyomásról számolnak be, miközben Líbiában hatalmas tömegek várnak arra, hogy Európa felé induljanak. Németh Balázs szerint