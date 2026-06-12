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migrációs paktum

Migráció, punktum! Magyar Péter nem terelhet tovább

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A magyar kormány vagy tejel Brüsszelnek, vagy jönnek a migránsok. A migrációs paktum mától életbe lép, Magyar Péter csak terel és nem fogalmaz egyértelműen az életbe lépő migrációs paktummal kapcsolatban. Egyelőre ott tartunk, hogy a kormányfő állítja, nem jön illegális migráns Magyarországra, és legális jön?
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migrációs paktumdöntéshelyzetMagyar Péter

A Fidesz–KDNP frakcióvezetője világos kommunikációt vár a kormánytól. Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt csak terel és nem fogalmaz egyértelműen a holnap életbe lépő migrációs paktummal kapcsolatban – írta a Magyar Nemzet pénteken.

Több mint egymillió migráns érkezhet Európába, Magyar Péter kezében a döntés a migrációs paktum ügyében
Több mint egymillió migráns érkezhet Európába, Magyar Péter kezében a döntés a migrációs paktum ügyében
Fotó: Facebook/Németh Balázs

A lap hozzáteszi, Gulyás Gergely, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője ismét felszólította a kormányt, hogy tisztázza világosan a magyar álláspontot az ügy kapcsán.

Ahogyan lapunk is megírta, pénteken hatályba lép a migrációs paktum. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője jelezte a jelenlegi kormány felé, hogy velük ellentétben az Orbán-kormány mindig világos álláspontot képviselt a témában.

A migrációs paktum nem lehet az abszolút filmszínház része

A migrációs paktum végrehajtása hosszabb távon korlátozhatja Magyarország mozgásterét, és veszélyeztetheti az ország jelenlegi biztonságát – erről beszélt Németh Balázs a Kossuth téren. A fideszes politikus szerint

Magyar Péter kormánya mindeddig nem mondta ki egyértelműen, hogy nem hajtja végre az új uniós szabályozást, amely szerinte több ezer menedékkérő befogadására alkalmas infrastruktúra kiépítését is szükségessé teheti.

Több mint egymillió migráns érkezhet Európába, Magyar Péter kezében a döntés

A görög hatóságok egyre súlyosbodó migrációs nyomásról számolnak be, miközben Líbiában hatalmas tömegek várnak arra, hogy Európa felé induljanak. Németh Balázs szerint

hamarosan Magyarország számára is komoly következményei lehetnek az uniós döntéseknek, és a migrációs paktum életbe lépésével Magyarország is könnyen Kréta sorsára juthat, ha Magyar Péter nem tesz lépéseket az ügyben.

 

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