Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Hidegfront

Mikor jön a vihar? Ekkor érkeznek meg a zivatarok

Durva

Hatalmas robbanás történt a Debreceni Egyetem egyik épületében

migrációs paktum

A Brüsszelből támogatott Lakmusz elismerte: 8 ezres migránstábort kell építeni az ország területén

34 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hosszú cikkben ismerte el még februárban a 444 aloldala, a Brüsszelből támogatott Lakmusz, hogy ha Magyarország elfogadja az uniós migrációs intézkedéseket, akkor közel 8 ezres migránstábort kell építeni az ország területén. A migrációs paktummal megnyílik az út a legális migránsáradatra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migrációs paktummagyarországlakmuszmigránstábor

Váratlan helyről érkezik a pofon Magyar Péternek: a baloldali tényfeltáró portálként emlegetett Lakmusz még februárban ismerte el, hogy a migrációs paktum elfogadásának nagyon súlyos következményei lehetnek – írta a Ripost kedden.

A migrációs paktummal az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást
A migrációs paktummal az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást
Fotó: Ellenpont.hu

A lap felidézi az Ellenpont írását, miszerint a Lakmusz a februári cikkében arról ír, hogy igazak azok a hírek, miszerint

Magyarországon a migrációs paktum értelmében egy több ezres migránstábort kell felépíteni, több száz migránst azonnal be kell fogadni.

A Lakmusz idézi az uniós szabályt is, amely szerint a cél az, hogy rövidebb idő alatt lemenjenek az úgynevezett határeljárások, legfeljebb 12 – bizonyos esetekben 16 – hét alatt végezni kell velük. Vagyis

a migránstáborban lévő emberek három-négy hónapot minimum itt töltenek majd hazánkban. 

Arról is beszámolnak még, hogy  a tábort elvileg meg kellene építeni már június 12-ig, és addigra nem csak ágyakat, és egyéb feltételeket, de ügyintézőket is biztosítani kell az eljárásokhoz. Ez a szám a második legnagyobb az európai Unióban, amit úgy is tekinthetünk, hogy büntetésből kaphattuk az elmúlt évek migrációs politikája miatt.

A migrációs paktummal az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást

Magyar Péter azt állítja, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, de

ezzel nem zárja ki, hogy legális bevándorlók viszont lesznek.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője szerint jelentős irányváltás jöhet a Fidesz-kormány zéró toleranciás migrációs politikájához képest.

Azzal kapcsolatban pedig, hogy ehhez a magyar kormánynak milyen hozzáállása lesz, csak Ursula von der Leyen szavait idézzük, amelyet Magyar Péterrel közös sajtótájékoztatóján hallhattunk:

„Aztán migrációs paktum. Itt is sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a paktumot hogyan lehet bevezetni. Tudják, hogy ez a paktum hogyan néz ki, mi a struktúra mögötte, ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és

ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal”

– mondta akkor Ursula von der Leyen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!