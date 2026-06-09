A Brüsszelből támogatott Lakmusz elismerte: 8 ezres migránstábort kell építeni az ország területén

Váratlan helyről érkezik a pofon Magyar Péternek: a baloldali tényfeltáró portálként emlegetett Lakmusz még februárban ismerte el, hogy a migrációs paktum elfogadásának nagyon súlyos következményei lehetnek – írta a Ripost kedden.

A migrációs paktummal az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást

Fotó: Ellenpont.hu

A lap felidézi az Ellenpont írását, miszerint a Lakmusz a februári cikkében arról ír, hogy igazak azok a hírek, miszerint

Magyarországon a migrációs paktum értelmében egy több ezres migránstábort kell felépíteni, több száz migránst azonnal be kell fogadni.

A Lakmusz idézi az uniós szabályt is, amely szerint a cél az, hogy rövidebb idő alatt lemenjenek az úgynevezett határeljárások, legfeljebb 12 – bizonyos esetekben 16 – hét alatt végezni kell velük. Vagyis

a migránstáborban lévő emberek három-négy hónapot minimum itt töltenek majd hazánkban.

Arról is beszámolnak még, hogy a tábort elvileg meg kellene építeni már június 12-ig, és addigra nem csak ágyakat, és egyéb feltételeket, de ügyintézőket is biztosítani kell az eljárásokhoz. Ez a szám a második legnagyobb az európai Unióban, amit úgy is tekinthetünk, hogy büntetésből kaphattuk az elmúlt évek migrációs politikája miatt.

A migrációs paktummal az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást

Magyar Péter azt állítja, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, de

ezzel nem zárja ki, hogy legális bevándorlók viszont lesznek.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője szerint jelentős irányváltás jöhet a Fidesz-kormány zéró toleranciás migrációs politikájához képest.

Azzal kapcsolatban pedig, hogy ehhez a magyar kormánynak milyen hozzáállása lesz, csak Ursula von der Leyen szavait idézzük, amelyet Magyar Péterrel közös sajtótájékoztatóján hallhattunk:

„Aztán migrációs paktum. Itt is sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a paktumot hogyan lehet bevezetni. Tudják, hogy ez a paktum hogyan néz ki, mi a struktúra mögötte, ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és

ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal”

– mondta akkor Ursula von der Leyen.