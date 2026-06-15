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migrációs paktum

Amíg a Tisza bosszúkormányzást folytat, a Fidesz ellenzékből is elutasítja a migrációs paktumot

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Magyar Péter kampánypolitizálása nem viszi előre az országot. Ha Orbán Viktor is így tett volna, akkor ma nem lenne háromszor akkora az átlagbér, ma nem dolgoznának egymillióval többen, mint 2010-ben és ma nem Magyarország lenne Európa legbiztonságosabb országa, köszönhetően a migrációs paktum elutasításának – mondta el Szűcs Gábor a Fidesz kongresszusán.
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migrációs paktumFideszTisza PártFidesz Kongresszus

Ha Orbán Viktor ezt csinálta volna az elmúlt 16 évben, Magyarország ma sokkal rosszabb hely lenne! – írta Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője rövid videó-bejegyzéséhez hétfőn a migrációs paktummal kapcsolatban.

Szűcs Gábor: A migrációs paktum kapcsán is hazudozik a Tisza Párt
Szűcs Gábor: A migrációs paktum kapcsán is hazudozik a Tisza Párt
Fotó: Facebook/Szűcs Gábor

A politikus elmondta, Magyar Péter kampánypolitizálást folytat, ami április 12 óta zajlik, azt pedig bosszúkormányzásnak nevezte.

Szűcs Gábor fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az elvek és az értékrend nem múlnak el és nem változnak meg a választási eredmény függvényében, elvégre nem tiszások. A Fidesz ellenzékből is arról beszél, mit, hogyan kellene tenni az ország jobbá tételéért és megvédéséért.

A migrációs paktum kapcsán is hazudozik a Tisza Párt

Mi azt mondjuk, mit kell tenni most és a jövőben a migrációs paktum kapcsán, ők pedig a múltról hazudoznak és azt mondják, hogy a Fidesz migrációpárti”

– tette hozzá.

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A politikus felhívta a figyelmet arra, hogyha az elmúlt 16 évben Orbán Viktor is így tett volna,

  • ma nem lenne háromszor akkora az átlagbér, mint 2010-ben,
  • ma nem dolgoznának egymillióval többen, mint 2010-ben,
  • és ma nem Magyarország lenne Európa legbiztonságosabb országa.

 

 

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