A migrációs paktum végrehajtása végzetes demográfiai csatát indíthat el

Anglia, illetve az Egyesült Királyság két legnagyobb városát muszlim polgármester vezeti. Tehát a britek példája egyébként előrevetíti azt, hogy mire számíthat Európa 10-20 éven belül – írta Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője a migrációs paktum kapcsán hétfőn Facebook-videóbejegyzéséhez.
A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy amíg egy átlag európai családban maximum kettő gyermek születik, ez a szám egy bevándorló családban öt. Ha ezt szorozzuk nemzedékekként, akkor több tízszerese lesz a bevándorlók száma néhány generáció alatt.
A migrációs paktum végrehajtása számos veszélyt hordoz magában
Szűcs hozzátette,
lényegében ez egy olyan térhódítás az ő részükről, amihez nem is szükséges fegyver, amit nem kell háborúkkal megvívni, amit a demográfiai csatákban lényegében el lehet dönteni, és két generáció múlva már azt mondhatják, hogy övék a föld."
A politikus megjegyezte, Orbán Viktor mellbevágó, de helyes jóslata az, hogy
néhány 10 év múlva, de lehet, hogy ez akár csak 10 év, már a nyugati határainkra kell majd kerítést építeni.