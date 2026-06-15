A migrációs paktum végrehajtása végzetes demográfiai csatát indíthat el

Anglia, illetve az Egyesült Királyság két legnagyobb városát muszlim polgármester vezeti. Tehát a britek példája egyébként előrevetíti azt, hogy mire számíthat Európa 10-20 éven belül – írta Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője a migrációs paktum kapcsán hétfőn Facebook-videóbejegyzéséhez.

Több ezren tüntettek a migráció ellen Rómában

Van, ahol a migrációs paktum végrehajtása már eleve nem nulláról indul

Fotó: AFP

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy amíg egy átlag európai családban maximum kettő gyermek születik, ez a szám egy bevándorló családban öt. Ha ezt szorozzuk nemzedékekként, akkor több tízszerese lesz a bevándorlók száma néhány generáció alatt.