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migrációs paktum

A migrációs paktum végrehajtása végzetes demográfiai csatát indíthat el

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A britek példája előrevetíti mindazt, amire Európa számíthat 10-20 éven belül. Ha a magyar kormány nem tagadja meg a migrációs paktum végrehajtását, akkor nálunk is ugyanez lesz! Egyszerű matematikai kérdésnek tűnik, de annál sötétebb jövőt vetít előre.
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Anglia, illetve az Egyesült Királyság két legnagyobb városát muszlim polgármester vezeti. Tehát a britek példája egyébként előrevetíti azt, hogy mire számíthat Európa 10-20 éven belül – írta Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője a migrációs paktum kapcsán hétfőn Facebook-videóbejegyzéséhez.

Van, ahol a migrációs paktum végrehajtása már eleve nem nulláról indul, Több ezren tüntettek a migráció ellen Rómában
Több ezren tüntettek a migráció ellen Rómában
Van, ahol a migrációs paktum végrehajtása már eleve nem nulláról indul
Fotó: AFP

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy amíg egy átlag európai családban maximum kettő gyermek születik, ez a szám egy bevándorló családban öt. Ha ezt szorozzuk nemzedékekként, akkor több tízszerese lesz a bevándorlók száma néhány generáció alatt.

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Szűcs hozzátette,

lényegében ez egy olyan térhódítás az ő részükről, amihez nem is szükséges fegyver, amit nem kell háborúkkal megvívni, amit a demográfiai csatákban lényegében el lehet dönteni, és két generáció múlva már azt mondhatják, hogy övék a föld."

A politikus megjegyezte, Orbán Viktor mellbevágó, de helyes jóslata az, hogy

néhány 10 év múlva, de lehet, hogy ez akár csak 10 év, már a nyugati határainkra kell majd kerítést építeni.

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