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Magyar Péter

A migrációs paktum végrehajtásától óvja a kormányt Németh Balázs

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A migrációs paktum végrehajtása hosszabb távon korlátozhatja Magyarország mozgásterét, és veszélyeztetheti az ország jelenlegi biztonságát – erről beszélt Németh Balázs a Kossuth téren. A fideszes politikus szerint Magyar Péter kormánya mindeddig nem mondta ki egyértelműen, hogy nem hajtja végre az új uniós szabályozást, amely szerinte több ezer menedékkérő befogadására alkalmas infrastruktúra kiépítését is szükségessé teheti.
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Magyar Péternémeth balázsmigrációs paktum

„Azt várjuk, hogy június 12-e után is ilyen biztonságos maradjon az ország” – jelentette ki Németh Balázs a Kossuth téren az EU migrációs és menekültügyi paktumának életbe lépése kapcsán.

migráció, paktum, Illusztráció (Fotó: Nur Photo/Guillaume Pinon)
 A migrációs paktum végrehajtása hosszabb távon korlátozhatja a magyar állam mozgásterétFotó: Nur Photo/Guillaume Pinon

Mint korábban beszámoltunk róla, holnap lép hatályba az EU migrációs és menekültügyi paktuma. Németh Balázs hangsúlyozta: nem állítják, hogy egyik napról a másikra bevándorlók tömegei jelennének meg Magyarországon vagy a fővárosban, ugyanakkor szerinte a migrációs paktum végrehajtása hosszabb távon korlátozhatja a magyar állam mozgásterét.

 

Magyar Péterék nem vallottak színt

A politikus azt mondta, Magyar Péter kormánya eddig nem jelentette ki egyértelműen, hogy nem kívánja végrehajtani a paktumot. Álláspontja szerint amennyiben a kabinet alkalmazza az új szabályokat, a magyar kormány részben elveszítheti a döntés lehetőségét abban a kérdésben, hogy kik léphetnek be Magyarország területére.

Németh Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a paktum végrehajtása jelentős infrastrukturális kötelezettségekkel járhat. 

Elmondása szerint közel nyolcezer fő befogadására alkalmas létesítményeket kellene kialakítani és fenntartani annak érdekében, hogy az Európai Unióba érkező menedékkérők kérelmük elbírálásának idején Magyarországon tartózkodhassanak.

A fideszes politikus szerint a legfontosabb cél az, hogy Magyarország a jövőben is megőrizze közbiztonságát. 

Ennek érdekében azt sürgette, hogy az új kormány ne hajtsa végre a migrációs paktum rendelkezéseit. Az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma csütörtökön lépett hatályba. A szabályozás célja az illegális migráció kezelésének egységesítése és a tagállamok közötti felelősségmegosztás erősítése, ugyanakkor több országban és politikai szereplő részéről is kritikák érték a rendszert.

 

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