All-int mondott a Fidesz képviselője: lemond, ha Magyar Péter migránst talál Vitnyéden

„Menjünk le Vitnyédre” – invitálta Balla György az Országgyűlés hétfői ülésén Magyar Péter kormányfőt, hogy nézzék meg közösen is, mennyi migráns van az osztrák határ közelében található településen.

Ha Vitnyéden migránstábor van, akkor migránsnak is kéne lennie – Fotó: Europress/AFP

Se tábor, se migránsok

Ha ott (Vitnyéden – a szerk.) migráns van, én lemondok. Egy migránstábort arról lehet megismerni, hogy ott migránsok vannak”

– ajánlotta fel mandátumát a fideszes képviselő, majd hozzátette, hogy hasonló gesztust nem vár el a kormányfőtől, hiszen „Magyar Péter képtelen bármiről lemondani”.

Balla Györgynek egy kérése azonban volt a miniszterelnök irányába.

Csak azt kérem, hogy fejezze be az ocsmány hazudozását!”

Ugyanis – ahogy a fideszes képviselő kifejtette – Magyar Péter már nem csupán egy egyszerű Facebook-kommentelő, hanem ő a miniszterelnök. Ezért nem teheti meg, hogy bizonyítékok nélkül vádaskodik.

Ön arra tett esküt, hogy a törvényeket megtartja, és megtartatja. Ha önnek bűncselekmény jutott a tudomására, már régen feljelentést kellett volna tennie, vagy (különben) megszegte az esküjét. Akkor ön egy esküszegő”

– emlékeztette Magyar Pétert, ugyanis ha valaki bizonyítékok nélkül vádol valakit, akkor könnyen a bíróság előtt találja magát hamis vád miatt.