Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor ma reagál az őt ért támadásokra – mutatjuk, mikor és hol

Rendőrség

Nyomtalanul eltűnt egy magyar diáklány az iskolaudvarról

migrációs paktum

All-int mondott a Fidesz képviselője: lemond, ha Magyar Péter migránst talál Vitnyéden

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Fidesz egyik rangidős képviselőjétől, Balla Györgytől kapta a legerősebb választ Magyar Péter a vitnyédi migránstáborral kapcsolatos vádjaira az Országgyűlés hétfői ülésén. A Fidesz képviselője felajánlotta: lemond mandátumáról, ha a miniszterelnök akár csak egy migránst is talál Vitnyéden.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migrációs paktumOrszággyűlésVitnyédmigránstáborBalla GyörgyMagyar Péter

„Menjünk le Vitnyédre” – invitálta Balla György az Országgyűlés hétfői ülésén Magyar Péter kormányfőt, hogy nézzék meg közösen is, mennyi migráns van az osztrák határ közelében található településen.

Ha Vitnyéden migránstábor van, akkor migránsnak is kéne lennie
Ha Vitnyéden migránstábor van, akkor migránsnak is kéne lennie – Fotó: Europress/AFP

Se tábor, se migránsok

Ha ott (Vitnyéden a szerk.) migráns van, én lemondok. Egy migránstábort arról lehet megismerni, hogy ott migránsok vannak”

– ajánlotta fel mandátumát a fideszes képviselő, majd hozzátette, hogy hasonló gesztust nem vár el a kormányfőtől, hiszen „Magyar Péter képtelen bármiről lemondani”.

Balla Györgynek egy kérése azonban volt a miniszterelnök irányába. 

Csak azt kérem, hogy fejezze be az ocsmány hazudozását!”

Ugyanis – ahogy a fideszes képviselő kifejtette – Magyar Péter már nem csupán egy egyszerű Facebook-kommentelő, hanem ő a miniszterelnök. Ezért nem teheti meg, hogy bizonyítékok nélkül vádaskodik.

Ön arra tett esküt, hogy a törvényeket megtartja, és megtartatja. Ha önnek bűncselekmény jutott a tudomására, már régen feljelentést kellett volna tennie, vagy (különben) megszegte az esküjét. Akkor ön egy esküszegő”

– emlékeztette Magyar Pétert, ugyanis ha valaki bizonyítékok nélkül vádol valakit, akkor könnyen a bíróság előtt találja magát hamis vád miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!