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egyházi iskola

Egy feltétellel maradhatnak meg az egyházi iskolák a tiszás miniszter szerint

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Nem kívánja tovább finanszírozni az állam azokat a településeket, ahol az egyházi és az állami iskola párhuzamos működése a tanulók szegregációjához vezet – erről beszélt Lannert Judit. Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a jövőben az egyházi intézmények fennmaradásának is feltétele lehet, hogy a roma és nem roma gyermekeket egyaránt fogadják.
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egyházi iskolaTisza Pártminiszter

Az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn, ha a roma és nem roma gyermekeket egyaránt fogadják – jelentette ki az új oktatási és gyermekügyi miniszter a Mandiner szemléje szerint.

Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Fotó: Facebook

Lannert Judit arról beszélt, miként lehetne az egyházi és állami iskolák együttműködésével kiegyensúlyozottabbá tenni a tanulói összetételt. A téma kapcsán az újságíró arra a jelenségre hívta fel a figyelmet, hogy egyes településeken a gyermeklétszám nem indokolná új intézmény létrehozását, mégis az állami iskola mellé egyházi iskola nyílik.

Kritériumorientált finanszírozási rendszert vezetne be a miniszter

A riporter szerint ezeknek az intézményeknek sok esetben kimondott vagy kimondatlan célja, hogy a helyi nem roma, középosztálybeli családok számára alternatívát kínáljanak, így ne vigyék gyermekeiket a közeli városok iskoláiba. Ennek következményeként azonban kialakulhat egy szegregált állami iskola és egy szinte teljesen roma tanulóktól mentes egyházi intézmény. Az újságíró azt is megjegyezte, hogy az Orbán-kormány idején az egyházi iskolák alapítása jóval könnyebbé vált, mint korábban.

A miniszter válaszában egyértelművé tette: ezt a gyakorlatot nem kívánják fenntartani. Elmondta, hogy egy költségvetési szakembert kért fel közigazgatási államtitkár-helyettesnek, aki segít majd áttekinteni a közpénzek felhasználását.

Ez az eset pontosan erről szól, és az adófizetők pénzéből nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára 

– fogalmazott. Hozzátette: a jövőben kritériumorientált finanszírozási rendszert vezetnének be, amely objektív adatok alapján döntené el, indokolt-e egy új iskola létrehozása. Az egyik legfontosabb szempont az intézmények társadalmi összetétele lesz.

Az egyházi iskolák is akkor maradhatnak fenn, ha felveszik a roma gyerekeket a nem roma gyerekek mellé 

– hangsúlyozta a miniszter.

 

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