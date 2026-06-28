Megválasztották a Momentum új elnökét

A hírről a párt közösségi oldalán számolt be, ahol az új elnök szavait is idézték. Szilas Kincső szerint habár a Momentum a választáson hátra lépett a kormányváltás érdekében, most itt az ideje előre lépni.

A Momentum új elnöke Szilas Kincső lett

Fotó: Facebook/ Momentum Mozgalom

Nem fogadhatjuk el, hogy mostantól a Fidesz és a Mi Hazánk a Tisza egyetlen ellenzéke. Ezek a szélsőséges politikai pártok nem alkalmasak a Tisza demokratikus kontrolljára. Ahogy a választások előtt szükség volt arra, hogy a Momentum hátra lépjen egyet az ország érdekében, most itt az ideje, hogy előre lépjünk, és demokratikus ellenzékként ellenőrizzük, véleményezzük a kormány munkáját, mert a Momentum Magyarország egyetlen konstruktív ellenzéki pártja

– idézték a frissen megválasztott elnököt a bejegyzésben.

A párt elnöke szerint a Momentumnak felelőssége van a szabadságra vágyó magyar fiatalok, valamint a kiszolgáltatott idősek felé, és a fenntarthatóság előremozdítása tekintetében is nagyobb szerepet kell vállalnia a pártnak. Szilas Kincső a bejegyzés szerint az elmúlt években kispesti önkormányzati képviselőként, valamint a Momentum Nőügyi Érdekképviseleti Csoportjának vezetőjeként dolgozott.