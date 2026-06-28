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Momentum

Megválasztották a Momentum új elnökét

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Olvasási idő: 4 perc
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Habár a választásokon nem indult a párt, nehogy csökkentse a kormányváltás esélyeit, most megtartották tisztújító kongresszusukat. A Momentum új elnöke Szilas Kincső, a kispesti képviselője, a Momentum Nőügyi Érdekképviseleti Csoportjának eddigi vezetője lett.
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Momentumválasztmányelnökség

A hírről a párt közösségi oldalán számolt be, ahol az új elnök szavait is idézték. Szilas Kincső szerint habár a Momentum a választáson hátra lépett a kormányváltás érdekében, most itt az ideje előre lépni. 

A Momentum új elnöke Szilas Kincső lett
A Momentum új elnöke Szilas Kincső lett 
Fotó: Facebook/ Momentum Mozgalom 

Nem fogadhatjuk el, hogy mostantól a Fidesz és a Mi Hazánk a Tisza egyetlen ellenzéke. Ezek a szélsőséges politikai pártok nem alkalmasak a Tisza demokratikus kontrolljára. Ahogy a választások előtt szükség volt arra, hogy a Momentum hátra lépjen egyet az ország érdekében, most itt az ideje, hogy előre lépjünk, és demokratikus ellenzékként ellenőrizzük, véleményezzük a kormány munkáját, mert a Momentum Magyarország egyetlen konstruktív ellenzéki pártja

– idézték a frissen megválasztott elnököt a bejegyzésben. 

A párt elnöke szerint a Momentumnak felelőssége van a szabadságra vágyó magyar fiatalok, valamint a kiszolgáltatott idősek felé, és a fenntarthatóság előremozdítása tekintetében is nagyobb szerepet kell vállalnia a pártnak. Szilas Kincső a bejegyzés szerint az elmúlt években kispesti önkormányzati képviselőként, valamint a Momentum Nőügyi Érdekképviseleti Csoportjának vezetőjeként dolgozott. 

„Nevéhez számos olyan kezdeményezés fűződik, amely a nők és a fiatalok közéleti szerepvállalását, a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a kiszolgáltatott társadalmi csoportok védelmét célozta” – fogalmazott a párt bejegyzésében. 

 

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