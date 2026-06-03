Deutsch Tamás: Mostantól a magyarok is állják az ukrán háborús számlát

Deutsch Tamás közösségi oldalán arról írt, hogy a Politico hírlevelére hivatkozva olyan információk jelentek meg, amelyek szerint az Európai Unió védelmi keretéből utólag is finanszírozhatják az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásokat.

Magyar Péter Fotó: Polyák Attila

A politikus szerint ez akár 40 milliárd eurónyi – mintegy 14 ezer milliárd forintnyi – korábbi hadi kiadás elszámolását jelentheti. Állítása szerint ebben az alapban „a magyar adófizetők pénze is benne van”, így a döntés következtében a magyarok is részt vállalhatnak ezek finanszírozásában. Deutsch Tamás szerint a változás hátterében az állhat, hogy a magyar kormány feloldotta korábbi vétóját az ügyben.

Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy ezzel

hozzájárultak ahhoz, hogy az uniós kasszából fedezhessék a tagállamok Ukrajnával kapcsolatos hadi kiadásait.

A képviselő szerint a döntés nemcsak a jelenlegi költségvetést érinti, hanem hosszabb távon is hatással lehet az uniós források elosztására. A fideszes politikus arra is figyelmeztetett, hogy az ilyen típusú kiadások növekedése más területektől vonhat el forrásokat.

Szerinte Brüsszelben:

csökkenthetik például a fejlesztési pénzeket vagy a gazdák támogatását.

Úgy látja, hogy a jövőben további hasonló alapok létrehozása is napirendre kerülhet.

Deutsch Tamás több konkrét kérdést is megfogalmazott a nyilvánosság előtt. Egyebek mellett azt szeretné tudni:

igazak-e a Politico értesülései,

ha igen, miért nem tájékoztatták erről a magyarokat,

pontosan mennyi magyar közpénzt érinthet a döntés.

A politikus kritikát fogalmazott meg Magyar Péter és Orbán Anita felé is, amiért állítása szerint nem beszéltek nyilvánosan az ügyről. Deutsch Tamás szerint a döntések következményeit a magyar társadalomnak ismernie kell, ezért „haladéktalan válaszokat” vár az érintett kérdésekben.