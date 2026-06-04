Nacsa Lőrinc fontos dologra figyelmeztetett az ukránokkal kapcsolatban

„Nehogy az legyen, hogy az ukránok mindent megkapnak, amit szeretnének, a magyarok pedig csak szép ígéreteket” – így reagált Nacsa Lőrinc közösségi oldalán a kormány bejelentésére, amely szerint előrelépés történt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében.

Nacsa Lőrinc Fotó: Facebook

A politikus hangsúlyozta: amennyiben valóban sikerült közelebb kerülni ahhoz, hogy a kárpátaljai magyar közösség visszakapja a 2015 óta fokozatosan elveszített oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogait, az üdvözlendő fejlemény.

Szerinte ez a legfontosabb szempont.

Nacsa Lőrinc emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években számos kormányzati szereplő, diplomata és szakértő dolgozott azon, hogy a kárpátaljai magyarság megőrizhesse közösségét és visszaszerezhesse jogait. Felidézte, hogy két évvel ezelőtt az akkori kormány egy 11 pontos tárgyalási keretet alakított ki, amely mentén azóta több szakértői és politikai egyeztetés is zajlott.

Ezekbe a tárgyalásokba a kárpátaljai magyar közösség képviselőit is rendszeresen bevonták.

A politikus szerint a választások előtt a 11 pontból kilenc esetében már sikerült szóbeli megállapodást vagy kompromisszumot elérni az ukrán féllel. Úgy tudja, hogy Magyar Péter mostani bejelentése is ugyanerre a kilenc pontra vonatkozik, míg a fennmaradó két kérdésben továbbra sem történt áttörés.

Nem került sor magas szintű magyar–ukrán politikai tárgyalásra

Nacsa Lőrinc ugyanakkor több kérdést is felvetett a bejelentéssel kapcsolatban. Furcsának nevezte, hogy a megállapodást megelőzően nem került sor magas szintű magyar–ukrán politikai tárgyalásra. Szerinte tisztázásra szorul, miként válhatott eredményessé egy olyan folyamat, amelynek előzményei inkább a brüsszeli, berlini és párizsi tárgyalásokhoz kötődnek.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ukrán fél, illetve Volodimir Zelenszkij elnök részéről egyelőre nem érkezett hivatalos kommunikáció az ígéretekről vagy a megállapodás részleteiről.

Aggályosnak tartja azt is, hogy Magyarország uniós pénzügyi kérdésekben, Ukrajna európai uniós csatlakozásának ügyében és más programok támogatásában konkrét vállalásokat tesz, miközben az ukrán oldal részéről egyelőre csak jövőbeni ígéretek hangzottak el.