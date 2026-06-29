Új vezetést kap a NAV: eldőlt, kik irányítják az adóhivatalt

A Pénzügyminisztérium közlése szerint lezárultak az egyeztetések a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új vezetéséről. A korábbi NAV-elnök megbízatása a kormányváltással megszűnt, azóta az elnöki jogköröket Tamásné Czinege Csilla gyakorolta.
Elkötelezett vagyok a hatékonyan működő, eredményes, magas szakmai színvonalat képviselő és fejlődni képes adó- és vámhatóság iránt”
– hangsúlyozta Kármán András.
Tamásné Czinege Csilla vezetheti a NAV-ot
A miniszter bejelentése szerint a NAV elnöke Tamásné Czinege Csilla lesz, aki közgazdászként, adótanácsadóként és könyvvizsgálóként több évtizedes tapasztalatot szerzett az adóigazgatásban.
Nevéhez fűződik az előre kitöltött személyijövedelemadó-bevallások rendszerének szakmai megvalósítása is. A tárca szerint vezetői munkájának középpontjában az ügyfélközpontú, digitális és adatvezérelt működés, az adminisztratív terhek csökkentése, valamint a gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések állnak.
Az adószakmai elnökhelyettesi tisztségre Czöndör Szabolcsot javasolja a pénzügyminiszter.
A szakember több mint húsz éve dolgozik az adóigazgatásban, korábban az APEH-nél, a NAV-nál, valamint a PwC-nél is szerzett tapasztalatot. Jelenlegi munkájában az áfadigitalizáció és az e-számlázás fejlesztése áll a középpontban.
Korrupcióellenes fellépést is várnak az új vezetéstől
Az új kormány által meghirdetett Tisztítótűz művelet, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal munkájának támogatásához elengedhetetlen a NAV megújulása és belső megtisztulása
– mutatott rá a közlemény. A pénzügyminiszter kiemelte: a NAV valamennyi területének – így a bűnügyi szakterületnek is – kizárólag szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen kell működnie, a folyamatban lévő vizsgálatokat pedig mielőbb le kell zárni, amit ő a közbizalom helyreállításával indokolt.