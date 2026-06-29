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Új vezetést kap a NAV: eldőlt, kik irányítják az adóhivatalt

NAV

Új vezetést kap a NAV: eldőlt, kik irányítják az adóhivatalt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Új vezetőket kap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal: a pénzügyminiszter bejelentette, hogy Tamásné Czinege Csillát nevezi ki a NAV elnökévé, míg az adószakmai elnökhelyettesi posztra Czöndör Szabolcsot javasolja. A tárca szerint a cél egy szakmailag erős, digitális szemléletű és a korrupcióellenes fellépést is hatékonyan támogató adóhatóság kialakítása.
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NAVtisztítótűztamásné czinege csillaczöndör szabolcsKármán Andráskorrupció

A Pénzügyminisztérium közlése szerint lezárultak az egyeztetések a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új vezetéséről. A korábbi NAV-elnök megbízatása a kormányváltással megszűnt, azóta az elnöki jogköröket Tamásné Czinege Csilla gyakorolta. 

NAV
Kármán András pénzügyminiszter új vezetőket nevezett ki a NAV élére, Tamásné Czinege Csillát és Czöndör Szabolcsot (Forrás: Facebook/Kármán András)

Elkötelezett vagyok a hatékonyan működő, eredményes, magas szakmai színvonalat képviselő és fejlődni képes adó- és vámhatóság iránt”

– hangsúlyozta Kármán András.

Kármán András kinevezte az Államadósság Kezelő Központ új vezetőjét

Tamásné Czinege Csilla vezetheti a NAV-ot

A miniszter bejelentése szerint a NAV elnöke Tamásné Czinege Csilla lesz, aki közgazdászként, adótanácsadóként és könyvvizsgálóként több évtizedes tapasztalatot szerzett az adóigazgatásban. 

Nevéhez fűződik az előre kitöltött személyijövedelemadó-bevallások rendszerének szakmai megvalósítása is. A tárca szerint vezetői munkájának középpontjában az ügyfélközpontú, digitális és adatvezérelt működés, az adminisztratív terhek csökkentése, valamint a gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések állnak. 

Az adószakmai elnökhelyettesi tisztségre Czöndör Szabolcsot javasolja a pénzügyminiszter. 

A szakember több mint húsz éve dolgozik az adóigazgatásban, korábban az APEH-nél, a NAV-nál, valamint a PwC-nél is szerzett tapasztalatot. Jelenlegi munkájában az áfadigitalizáció és az e-számlázás fejlesztése áll a középpontban.

NAV
Kármán András szerint a NAV valamennyi területének kizárólag szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen kell működnie (Forrás: NAV)

Korrupcióellenes fellépést is várnak az új vezetéstől

Az új kormány által meghirdetett Tisztítótűz művelet, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal munkájának támogatásához elengedhetetlen a NAV megújulása és belső megtisztulása

 – mutatott rá a közlemény. A pénzügyminiszter kiemelte: a NAV valamennyi területének – így a bűnügyi szakterületnek is – kizárólag szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen kell működnie, a folyamatban lévő vizsgálatokat pedig mielőbb le kell zárni, amit ő a közbizalom helyreállításával indokolt.

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