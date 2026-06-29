Új vezetést kap a NAV: eldőlt, kik irányítják az adóhivatalt

Tamásné Czinege Csilla vezetheti a NAV-ot

A miniszter bejelentése szerint a NAV elnöke Tamásné Czinege Csilla lesz, aki közgazdászként, adótanácsadóként és könyvvizsgálóként több évtizedes tapasztalatot szerzett az adóigazgatásban.

Nevéhez fűződik az előre kitöltött személyijövedelemadó-bevallások rendszerének szakmai megvalósítása is. A tárca szerint vezetői munkájának középpontjában az ügyfélközpontú, digitális és adatvezérelt működés, az adminisztratív terhek csökkentése, valamint a gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések állnak.

Az adószakmai elnökhelyettesi tisztségre Czöndör Szabolcsot javasolja a pénzügyminiszter.

A szakember több mint húsz éve dolgozik az adóigazgatásban, korábban az APEH-nél, a NAV-nál, valamint a PwC-nél is szerzett tapasztalatot. Jelenlegi munkájában az áfadigitalizáció és az e-számlázás fejlesztése áll a középpontban.

Kármán András szerint a NAV valamennyi területének kizárólag szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen kell működnie (Forrás: NAV)

Korrupcióellenes fellépést is várnak az új vezetéstől

Az új kormány által meghirdetett Tisztítótűz művelet, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal munkájának támogatásához elengedhetetlen a NAV megújulása és belső megtisztulása

– mutatott rá a közlemény. A pénzügyminiszter kiemelte: a NAV valamennyi területének – így a bűnügyi szakterületnek is – kizárólag szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen kell működnie, a folyamatban lévő vizsgálatokat pedig mielőbb le kell zárni, amit ő a közbizalom helyreállításával indokolt.