Navracsics Tibor elárulta, Orbán Viktorral képzeli-e el a jövőt

Orbán Viktoron, a Fidesz elnökén nem látszanak a kifáradás jelei, sőt, képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére – értékelt Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtökön közzétett epizódjában, számolt be róla a hirado.hu.

Navracsics Tibor Fotó: Képernyőfotó

Navracsics Tibor arra a kérdésre, hogy a választásokat követő találkozókon milyennek látta Orbán Viktort, azt mondta: nem voltak érezhetők rajta a kifáradás jelei, ezzel szemben a „40 év elsővonalbeli politizálás” és az ellenfelei által keltett folyamatos nyomás miatt „nagyon erős életerő van benne”, s az első perctől kezdve azon gondolkodott, miként lehet a közösséget egyben tartani, megalapozni az újbóli felemelkedést.

Egyetértett azzal a véleménnyel, hogy Orbán Viktor lehet „főnixmadár”, és ez gyorsan ki is fog derülni.

„Az első év meghatározó egy négyéves időszakban, akkor alakulnak ki az erővonalak” – mondta. Navracsics Tibor valószínűnek nevezte, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért, s az is elképzelhető szerinte, hogy a 2030-as választáson miniszterelnök-jelöltként áll majd a rajtvonalnál. Emlékeztetett: a Fideszt és Orbán Viktort is temették már többször, például 2006-ban, majd a Fidesz pár évvel később a legnépszerűbb párt lett, Orbán Viktor pedig az ország legnépszerűbb politikusa. Ezt most sem lehet kizárni – jelezte.

Varga Juditon múlik a visszatérés

Annak kapcsán, hogy a korábbi kormányfő nem vette fel a mandátumát, Navracsics Tibor azt mondta: jó döntést hozott, hiszen ezzel vállalja a felelősséget; ha az Országházban ülne, azt olvasnák a fejére, hogy nem néz szembe a választási vereséggel. Navracsics Tibor szerint ezzel együtt szükség van a megújulásra: például párt alelnökeinek személye változhat, hiszen szükség van a vidékre való nyitásra. A megújulás egyik jele lenne például, ha az elnökségben lenne egy polgármester – vetette fel.

Arról, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszternek juthat-e szerep, azt mondta: kifejezetten tehetséges politikusról van szó, és rajta múlik a visszatérés.

Navracsics Tibor a választási vereség fő okaként a fiatalokkal, a középosztállyal való kapcsolatteremtés hiányát és a kommunikáció egysíkúságát jelölte meg, valamint többek között azt, hogy részletesebben ki kellett volna fejteni, mire kérnek még négy évet. A jövőt illetően közölte, a Fidesz mindig valami szervezeti újítással reagált a választási vereségre, s ezek mindig sikeresek voltak.

Jelenleg is arról szólnak a találkozók, hogy meghatározzák, miként lehet „új életet, új véráramot hozni a párt testébe”.

Saját szerepéről Navracsics Tibor azt mondta: nem frontpolitikai szerepre kapott felkérést, hanem hogy a polgármesterekkel, a közgyűlési elnökökkel tartsa a kapcsolatot, és biztosítsa az információ áramlását az országgyűlési frakció, az elnök és az önkormányzati szféra között.