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Fidesz

Navracsics Tibor elmondta, mi a Fidesz megújulásának kulcsa

11 perce
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Legalább egy sikeres polgármesternek helyet kell kapnia a Fidesz elnökségében – mutatott rá az egykori területfejlesztési és közigazgatási miniszter. Navracsics Tibor szerint a párt megújulásának motorjai azok a helyi vezetők lehetnek, akik jelentős felhatalmazást kaptak a választóktól. A támogatottságuk alapján összegyűjtöttük azokat a fideszes városvezetőket, akiknek helyük lehet a Fidesz új vezetésében.
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FideszmegújulásBalaicz ZoltánpolgármesterCser-Palkovics AndrásNavracsics Tibor

„A Fidesz megújulása akkor lehet a közvélemény számára is meggyőző, csak akkor tudunk elindulni ezen a hosszú úton, ha az elnökségben helyet kap legalább egy sikeres polgármester is” – szögezte le Navracsics Tibor a közösségi oldalán. A korábbi területfejlesztési és közigazgatási miniszter rámutatott: ők azok, akik tapasztalatuk révén az egész közösségnek tudnak segíteni hitelességünk visszaszerzésében.

Navracsics Tibor szerint, a Fidesz megújulásában kulcsszerepet játszanak majd a polgármesterek (Fotó: Kurucz Árpád)
Navracsics Tibor szerint, a Fidesz megújulásában kulcsszerepet játszanak majd a polgármesterek (Fotó: Kurucz Árpád)

A tíz legerősebb Fideszes győzelem

De kikre gondolhatott Navracsics Tibor? Érdemes visszatekinteni a 2024-es önkormányzati választások eredményére, ugyanis több településen is jelentős fölénnyel taroltak a Fidesz-KNDP jelöltjei. Összegyűjtöttük a legnagyobb fideszes polgármesteri sikereket, amelyekre alapozva Navracsics Tibor joggal gondolhatja, a polgármestereknek jelentős szerepet kell kapniuk a Fidesz megújulásában.

  • Cser-Palkovics András (Székesfehérvár) 74,11 százalék;
  • Balaicz Zoltán (Zalaegerszeg) 73,08 százalék;
  • Hernádi Ádám (Esztergom) 70,33 százalék;
  • Berlinger Attila (Szekszárd) 54,03 százalék;
  • Szita Károly (Kaposvár) 52,10 százalék;
  • Farkas Ciprián (Sopron) 50,84 százalék;
  • Papp László (Debrecen) 48,39 százalék.

Navracsics Tibor a 2026-os választás óta már többször kifejtette véleményét annak kapcsán, milyen irányvonalak mentén képzeli el a Fidesz megújulását. Múlt héten a Köztér adásában beszélt a témáról és hangsúlyozta: a Fidesz megújulásában a tapasztalt polgármesterek, a párt helyi képviselői és a megyei közgyűlési elnökök jelenthetik a biztos pontokat, ők lehetnek a párt aranytartalékai. 

Ezek az emberek tehetségesek, rájuk kell bízni a megújulást, ők tudnak hozni új dolgokat

 – szögezte le a Fidesz egyik legrégebb óta tevékenykedő politikusa.

 

 

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