Navracsics Tibor elmondta, mi a Fidesz megújulásának kulcsa

„A Fidesz megújulása akkor lehet a közvélemény számára is meggyőző, csak akkor tudunk elindulni ezen a hosszú úton, ha az elnökségben helyet kap legalább egy sikeres polgármester is” – szögezte le Navracsics Tibor a közösségi oldalán. A korábbi területfejlesztési és közigazgatási miniszter rámutatott: ők azok, akik tapasztalatuk révén az egész közösségnek tudnak segíteni hitelességünk visszaszerzésében.

Navracsics Tibor szerint, a Fidesz megújulásában kulcsszerepet játszanak majd a polgármesterek (Fotó: Kurucz Árpád)

A tíz legerősebb Fideszes győzelem

De kikre gondolhatott Navracsics Tibor? Érdemes visszatekinteni a 2024-es önkormányzati választások eredményére, ugyanis több településen is jelentős fölénnyel taroltak a Fidesz-KNDP jelöltjei. Összegyűjtöttük a legnagyobb fideszes polgármesteri sikereket, amelyekre alapozva Navracsics Tibor joggal gondolhatja, a polgármestereknek jelentős szerepet kell kapniuk a Fidesz megújulásában.

Cser-Palkovics András (Székesfehérvár) 74,11 százalék;

(Székesfehérvár) 74,11 százalék; Balaicz Zoltán (Zalaegerszeg) 73,08 százalék;

(Zalaegerszeg) 73,08 százalék; Hernádi Ádám (Esztergom) 70,33 százalék;

(Esztergom) 70,33 százalék; Berlinger Attila (Szekszárd) 54,03 százalék;

(Szekszárd) 54,03 százalék; Szita Károly (Kaposvár) 52,10 százalék;

(Kaposvár) 52,10 százalék; Farkas Ciprián (Sopron) 50,84 százalék;

(Sopron) 50,84 százalék; Papp László (Debrecen) 48,39 százalék.

Navracsics Tibor a 2026-os választás óta már többször kifejtette véleményét annak kapcsán, milyen irányvonalak mentén képzeli el a Fidesz megújulását. Múlt héten a Köztér adásában beszélt a témáról és hangsúlyozta: a Fidesz megújulásában a tapasztalt polgármesterek, a párt helyi képviselői és a megyei közgyűlési elnökök jelenthetik a biztos pontokat, ők lehetnek a párt aranytartalékai.

Ezek az emberek tehetségesek, rájuk kell bízni a megújulást, ők tudnak hozni új dolgokat

– szögezte le a Fidesz egyik legrégebb óta tevékenykedő politikusa.