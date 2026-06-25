Navracsics Tibor szerint ez vezetett a Fidesz vereségéhez

Navracsics Tibor szerint a Fidesz és a KDNP az elmúlt években fokozatosan elveszítette kapcsolatát a városi és kisvárosi értelmiség jelentős részével, ami szerinte hozzájárult a választási vereséghez. A volt miniszter úgy látja, hogy a politikai közösség újjászervezése és a társadalmi kapcsolatok megerősítése kulcsfontosságú feladat a jobboldal számára. A politikussal a Magyar Nemzet készített interjút.

Navracsics Tibor szerint teljes újraszervezésre van szükség a jobboldal kommunikációja terén

(Fotó: Facebook/Navracsics Tibor)

Navracsics Tibor: Újra meg kell tanulni beszélni az országgal

A politikus szerint a probléma gyökerei évekre nyúlnak vissza. Úgy fogalmazott, hogy a kormánypártok kommunikációja egyre inkább leegyszerűsödött, miközben háttérbe szorult az érvelő, az értelmiséget megszólító párbeszéd.

Navracsics Tibor arról is beszélt, hogy a kormányzati munka és a folyamatos feladatok miatt fokozatosan gyengültek azok a kapcsolatok, amelyek korábban összekötötték a polgári oldalt a középosztállyal és az értelmiséggel. Elismerte, hogy a választási vereségért a politikai közösség minden szereplőjének viselnie kell a felelősséget.

A volt miniszter kitért az Európai Unióval folytatott tárgyalásokra is. Elmondása szerint 2022-ben sikerült megállapodni az uniós források lehívását lehetővé tevő kulcsfontosságú dokumentumokról, és visszautasította azt az állítást, hogy az elmúlt években egyetlen euró sem érkezett volna Magyarországra.

A jelenlegi helyzetről szólva azt mondta, hogy az Európai Bizottság korábban nem volt hajlandó engedni bizonyos vitás kérdésekben, míg szerinte a Tisza Párt elfogadta azokat a feltételeket, amelyeket korábban a magyar kormány elutasított.

Navracsics Tibor a saját politikai visszatéréséről is beszélt. Kijelentette, hogy a választási vereség után minden olyan emberre szükség van, aki a polgári-konzervatív politikai közösség jövőjének építésében részt tud venni.

Elárulta azt is, hogy a Fidesz és a KDNP közös önkormányzati kabinetjének létrehozására kapott felkérést. Feladata a kormánypárti polgármesterekkel, megyei vezetőkkel és helyi képviselőkkel való kapcsolattartás, valamint a politikai közösség újjászervezésének segítése.

Az önkormányzati rendszer jövőjével kapcsolatban hangsúlyozta: újra kell gondolni az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztást, ugyanakkor továbbra is alapelvnek tartja, hogy minden települést megillessen az önkormányzás joga.