Nem állnak meg a pride-nál: további jogokat követelnek a Tisza-kormánytól

Az LMBTQ-szervezetek örömmel fogadták Magyar Péter korábbi kijelentését a pride kapcsán, azonban a jelek szerint nem álltak meg ennél – számolt be a Mandiner. Több szervezet szerint a kormányváltás után lehetőség nyílt olyan jogszabályi változtatásokra, amelyek korábban nem kerülhettek napirendre.

Több NGO is az LMBTQ-jogok kiszélesítését követeli (Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

Petícióval fordultak a kormányhoz

A Soros-közeli aHang petíciót indított, és közleményben fordult Kátai-Németh Vilmos szociális miniszterhez.

A szervezet azt kéri, hogy a kormány módosítsa az örökbefogadásra vonatkozó szabályokat, és tegye lehetővé, hogy az azonos nemű párok is egyenlő feltételek mellett fogadhassanak örökbe gyermeket.

Érvelésük szerint az örökbefogadás során nem a szülők neme vagy szexuális orientációja a meghatározó, hanem az, hogy képesek-e biztonságos, szeretetteljes és stabil környezetet teremteni a gyermek számára. A szervezet emellett bírálta a korábbi szabályozást, amely szerintük hátrányosan érintette az azonos nemű párokat.

Az Amnesty is jogszabály-módosításokat sürget

Az Amnesty International is fellépett az ügyben: szakpolitikai javaslatcsomagot is összeállított a Tisza-kormány számára. A szervezet azt szeretné elérni, hogy megszűnjön az azonos nemű párokat érintő jogi különbségtétel, valamint lehetővé váljon számukra a házasságkötés és az örökbefogadás.

A javaslatok több jogszabályt is érintenének, köztük az Alaptörvényt, a Polgári törvénykönyvet és a házassági névviselés szabályait.

Az Amnesty szerint a választások eredménye új politikai helyzetet teremtett, amely alkalmat adhat a korábbi kormányzati gyakorlat felülvizsgálatára.