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Pócs János újabb sajtótájékoztatót tart a Szőlő utcai ügyben

LMBTQ-lobbi

Nem állnak meg a pride-nál: további jogokat követelnek a Tisza-kormánytól

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Miután Magyar Péter korábban világossá tette, hogy nem kíván akadályt gördíteni a Pride elé, több LMBTQ-szervezet és jogvédő csoport újabb követeléseket fogalmazott meg a Tisza-kormány felé. Az aHang és az Amnesty International egyaránt azt szorgalmazza, hogy az azonos nemű párok számára is biztosítsák az örökbefogadás és a házasságkötés lehetőségét – számolt be a Mandiner.
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LMBTQ-lobbibudapesti prideaHangpetícióAmnesty International MagyarországTisza-kormányörökbefogadás

Az LMBTQ-szervezetek örömmel fogadták Magyar Péter korábbi kijelentését a pride kapcsán, azonban a jelek szerint nem álltak meg ennél – számolt be a Mandiner. Több szervezet szerint a kormányváltás után lehetőség nyílt olyan jogszabályi változtatásokra, amelyek korábban nem kerülhettek napirendre.

LMBTQ
Több NGO is az LMBTQ-jogok kiszélesítését követeli (Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

Petícióval fordultak a kormányhoz

A Soros-közeli aHang petíciót indított, és közleményben fordult Kátai-Németh Vilmos szociális miniszterhez. 

A szervezet azt kéri, hogy a kormány módosítsa az örökbefogadásra vonatkozó szabályokat, és tegye lehetővé, hogy az azonos nemű párok is egyenlő feltételek mellett fogadhassanak örökbe gyermeket.

Érvelésük szerint az örökbefogadás során nem a szülők neme vagy szexuális orientációja a meghatározó, hanem az, hogy képesek-e biztonságos, szeretetteljes és stabil környezetet teremteni a gyermek számára. A szervezet emellett bírálta a korábbi szabályozást, amely szerintük hátrányosan érintette az azonos nemű párokat.

Az Amnesty is jogszabály-módosításokat sürget

Az Amnesty International is fellépett az ügyben: szakpolitikai javaslatcsomagot is összeállított a Tisza-kormány számára. A szervezet azt szeretné elérni, hogy megszűnjön az azonos nemű párokat érintő jogi különbségtétel, valamint lehetővé váljon számukra a házasságkötés és az örökbefogadás. 

A javaslatok több jogszabályt is érintenének, köztük az Alaptörvényt, a Polgári törvénykönyvet és a házassági névviselés szabályait.

Az Amnesty szerint a választások eredménye új politikai helyzetet teremtett, amely alkalmat adhat a korábbi kormányzati gyakorlat felülvizsgálatára.

Árad az LMBTQ – szivárványos zászlók borítják az Erzsébet hidat

Leszedték a pride-zászlókat az Erzsébet hídról

A jelek szerint nem mindenki támogatja az LMBTQ-eszméket

Budapesten a főpolgármesteri hivatal által kihelyezett pride-zászlókat egy nappal a felszerelésük után ismeretlenek eltávolították az Erzsébet hídról.

Az esetről készült videót Bohár Dániel is megosztotta közösségi oldalán. A felvételeken az látható, hogy valaki leszereli a zászlókat, majd az egyiket a Dunába dobja. A videó alapján úgy tűnik, hogy több zászlót is eltávolítottak. A zászlókat a főváros a június 27-i Budapest Pride felvonulásra készülve helyezte ki. A történtekre reagálva a Főpolgármesteri Hivatal közölte: 

Rongálás miatt feljelentést tesznek, a megrongált vagy eltávolított zászlókat pedig pótolni fogják.

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