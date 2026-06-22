Nem állnak meg a pride-nál: további jogokat követelnek a Tisza-kormánytól

Az LMBTQ-szervezetek örömmel fogadták Magyar Péter korábbi kijelentését a pride kapcsán, azonban a jelek szerint nem álltak meg ennél – számolt be a Mandiner. Több szervezet szerint a kormányváltás után lehetőség nyílt olyan jogszabályi változtatásokra, amelyek korábban nem kerülhettek napirendre.
Petícióval fordultak a kormányhoz
A Soros-közeli aHang petíciót indított, és közleményben fordult Kátai-Németh Vilmos szociális miniszterhez.
A szervezet azt kéri, hogy a kormány módosítsa az örökbefogadásra vonatkozó szabályokat, és tegye lehetővé, hogy az azonos nemű párok is egyenlő feltételek mellett fogadhassanak örökbe gyermeket.
Érvelésük szerint az örökbefogadás során nem a szülők neme vagy szexuális orientációja a meghatározó, hanem az, hogy képesek-e biztonságos, szeretetteljes és stabil környezetet teremteni a gyermek számára. A szervezet emellett bírálta a korábbi szabályozást, amely szerintük hátrányosan érintette az azonos nemű párokat.
Az Amnesty is jogszabály-módosításokat sürget
Az Amnesty International is fellépett az ügyben: szakpolitikai javaslatcsomagot is összeállított a Tisza-kormány számára. A szervezet azt szeretné elérni, hogy megszűnjön az azonos nemű párokat érintő jogi különbségtétel, valamint lehetővé váljon számukra a házasságkötés és az örökbefogadás.
A javaslatok több jogszabályt is érintenének, köztük az Alaptörvényt, a Polgári törvénykönyvet és a házassági névviselés szabályait.
Az Amnesty szerint a választások eredménye új politikai helyzetet teremtett, amely alkalmat adhat a korábbi kormányzati gyakorlat felülvizsgálatára.
Leszedték a pride-zászlókat az Erzsébet hídról
A jelek szerint nem mindenki támogatja az LMBTQ-eszméket:
Budapesten a főpolgármesteri hivatal által kihelyezett pride-zászlókat egy nappal a felszerelésük után ismeretlenek eltávolították az Erzsébet hídról.
Az esetről készült videót Bohár Dániel is megosztotta közösségi oldalán. A felvételeken az látható, hogy valaki leszereli a zászlókat, majd az egyiket a Dunába dobja. A videó alapján úgy tűnik, hogy több zászlót is eltávolítottak. A zászlókat a főváros a június 27-i Budapest Pride felvonulásra készülve helyezte ki. A történtekre reagálva a Főpolgármesteri Hivatal közölte:
Rongálás miatt feljelentést tesznek, a megrongált vagy eltávolított zászlókat pedig pótolni fogják.