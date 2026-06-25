Nem hívják meg idén Magyar Pétert Tusványosra

Németh Zsolt a napokban jelentette be, hogy idén július 21. és 26. között rendezik meg a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet. Az előadók között természetesen ott lesz Orbán Viktor is, aki hagyományosan az esemény főszónoka.

Németh Zsolt kijelentette, hogy Magyar Péter idén nem tud majd az első sorban tapsolni, ahogy eddig Forrás: Facebook/Zsigmond Barna Pál

Magyar Péter éveken keresztül részt vett a Tusványoson, de csak, mint vendég. Rendszeresen az első sorban ülve tapsolt Orbán Viktor miniszterelnöknek. Tavaly már nem hívták meg, amit nehezményezett is.

És önök mégis gyávák meghívni erre a magyar miniszterelnököt. Miért van az, hogy a bujkáló Orbán Viktor ott lesz?”

– tette fel a kérdést a jelenlegi kormányfő, akit láthatóan frusztrál, hogy idén sem lehet a résztvevők közt, attól függetlenül, hogy Németh Zsolt kijelentette, tervben van több kormányzati szereplő meghívása is.

Az alapító kijelentette, hogy ők döntik el, kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre.

Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket.”

Ezért a jelenlegi miniszterelnöknek az idei Tusványost is ki kell hagynia.