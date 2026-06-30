Nem tartja különösebben problémának a Tisza-frakció Magyar Péter hétfői viselkedését

Már az Országgyűlés ülése előtt elkezdődtek az események a parlamentben, ugyanis a Tisza-frakció sajtótájékoztatót tartott a hét parlamenti aktualitásaival kapcsolatban, amelyen részt vett Bujdosó Andrea frakcióvezető és Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes. Az eseményen az Origo is megjelent, ugyanis szerettük volna megtudni többek között azt, hogy mi a frakció véleménye arról, ahogy tegnap a szintén tiszás Forsthoffer Ágnes házelnök megvonta a szót Magyar Péter miniszterelnöktől.
Mint arról az Origo beszámolt, Forsthoffer Ágnes előbb figyelmeztette Magyar Pétert egy interpellációra adott válaszánál, hogy eltért a tárgytól, majd kikapcsoltatta Magyar Péter mikrofonját.
Magyar Péter nem hagyta szó nélkül, hogy nem fejezhette be mondandóját. Később üzent az ülést levezető elnököknek, miszerint csak az interpellálótól lehet megvonni a szót, ha eltér az interpelláció tárgyától, a válaszadótól – ez esetben tőle – nem lehet.
A miniszterelnök újabb, a parlamenti kulturális szokások kereteit kitoló viselkedésével kapcsolatban szerettük volna megtudni a Tisza-frakció álláspontját és azt, hogy rendeben találják-e ezt a stílust. Bár ez alkalommal sem tudtunk kérdezni, a téma mégis előkerült.
A frakcióvezető elmondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnököt,
de az ügyet házbizottsági ülésen tisztázzák majd.
A frakcióvezető-helyettes mások mellett hozzátette, hogy szerinte a miniszterelnöknek igaza volt.
Kevesebb szivárványt akar a Mi Hazánk
Mindemellett arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy mi a frakció álláspontja azzal kapcsolatban, hogy Novák Előd tiltaná a középületeken, illetve azok előtt is a szivárványos zászló elhelyezését.
Azonban, ahogy a korábbi Tisza Párthoz vagy a kormányhoz köthető sajtótájékoztatókon, úgy ez alkalommal sem kaptunk lehetőséget kérdést feltenni.
Ismeretes, a Mi Hazánk alelnöke újra törvényt módosítana az „egyes szexuális és nemi irányultságokra, illetve az azokat képviselő politikai mozgalmakra utaló, azok népszerűsítésére törekvő jelképek elhelyezésének tilalma érdekében”. A politikus szerint a szivárványos zászló az állampolgárok többségének meggyőződését, érzületét súlyosan sérti, megbotránkozást vált ki, ráadásul mindezt a helyi közakarat ellenében, nagy nyilvánosság előtt követik el. Rámutatott, a szivárványzászló sértő egy középületen, elhelyezése lealacsonyító módon meggyalázza Magyarország zászlaját, a kiemelt büntetőjogi védelmet élvező nemzeti jelképünket.
Már a nemzeti ünnepre új köztársasági elnököt akar a Tisza
A sajtótájékoztatón Bujdosó Andrea elmondta, a mai napon két törvényjavaslat végszavazását is megejtik majd. Ezek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, illetve a polgármesterek fizetéséről szólnak.
A frakcióvezető mindenkit arra kért, az elkövetkezendő napokban a kritikus helyzetre való tekintettel takarékoskodjunk az ivóvízzel, majd pedig köszönetet mondott az önkénteseknek, és a rendvédelmi dolgozóknak, mentősöknek, illetve tűzoltóknak.
Reálisnak tartja a Tisza Párt, hogy augusztus 20-ára új köztársasági elnöke legyen Magyarországnak
– jelentette ki Melléthei-Barna Márton
A frakcióvezető-helyettes egy bohóchivatalnak nevezte a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, majd arról beszélt, a mai napon benyújtják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslatot. Szerinte eddig mondvacsinált indokokkal tartották fenn a hatóságok számos akta minősítését.
„Egy tanácsadó bizottságot hozunk létre a minősített iratok nyilvánosságra hozatalára. A bizottságban többségben lesznek a civilek, mellettük pedig a szolgálatok is képviseltethetik magukat” – jelentette ki.
Az országgyűlési képviselők mandátumkorlátozásával kapcsolatban a frakcióvezető-helyettes kiemelte,
ezzel kapcsolatban érdemi vita volt a Tisza-frakcióban, ugyanakkor érdemi akarat volt a mandátumkorlátozás mellett.
A cikluskorlát indoka a megújulásra való törekvés.A Tisza-Párt teljes konszenzusra törekszik a javaslat kapcsán, és céljuk, hogy egy arányosabb rendszert hozzanak létre, illetve eltöröljék a győzteskompenzációt. – tette hozzá.