Nem tartja különösebben problémának a Tisza-frakció Magyar Péter hétfői viselkedését

Már az Országgyűlés ülése előtt elkezdődtek az események a parlamentben, ugyanis a Tisza-frakció sajtótájékoztatót tartott a hét parlamenti aktualitásaival kapcsolatban, amelyen részt vett Bujdosó Andrea frakcióvezető és Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes. Az eseményen az Origo is megjelent, ugyanis szerettük volna megtudni többek között azt, hogy mi a frakció véleménye arról, ahogy tegnap a szintén tiszás Forsthoffer Ágnes házelnök megvonta a szót Magyar Péter miniszterelnöktől.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Mint arról az Origo beszámolt, Forsthoffer Ágnes előbb figyelmeztette Magyar Pétert egy interpellációra adott válaszánál, hogy eltért a tárgytól, majd kikapcsoltatta Magyar Péter mikrofonját.

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül, hogy nem fejezhette be mondandóját. Később üzent az ülést levezető elnököknek, miszerint csak az interpellálótól lehet megvonni a szót, ha eltér az interpelláció tárgyától, a válaszadótól – ez esetben tőle – nem lehet.

A miniszterelnök újabb, a parlamenti kulturális szokások kereteit kitoló viselkedésével kapcsolatban szerettük volna megtudni a Tisza-frakció álláspontját és azt, hogy rendeben találják-e ezt a stílust. Bár ez alkalommal sem tudtunk kérdezni, a téma mégis előkerült.

A frakcióvezető elmondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnököt,

de az ügyet házbizottsági ülésen tisztázzák majd.

A frakcióvezető-helyettes mások mellett hozzátette, hogy szerinte a miniszterelnöknek igaza volt.

Kevesebb szivárványt akar a Mi Hazánk

Mindemellett arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy mi a frakció álláspontja azzal kapcsolatban, hogy Novák Előd tiltaná a középületeken, illetve azok előtt is a szivárványos zászló elhelyezését.

Azonban, ahogy a korábbi Tisza Párthoz vagy a kormányhoz köthető sajtótájékoztatókon, úgy ez alkalommal sem kaptunk lehetőséget kérdést feltenni.

Ismeretes, a Mi Hazánk alelnöke újra törvényt módosítana az „egyes szexuális és nemi irányultságokra, illetve az azokat képviselő politikai mozgalmakra utaló, azok népszerűsítésére törekvő jelképek elhelyezésének tilalma érdekében”. A politikus szerint a szivárványos zászló az állampolgárok többségének meggyőződését, érzületét súlyosan sérti, megbotránkozást vált ki, ráadásul mindezt a helyi közakarat ellenében, nagy nyilvánosság előtt követik el. Rámutatott, a szivárványzászló sértő egy középületen, elhelyezése lealacsonyító módon meggyalázza Magyarország zászlaját, a kiemelt büntetőjogi védelmet élvező nemzeti jelképünket.