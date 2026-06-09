Németh Balázs bemutatta, milyen a tiszás szeretet

„Ha kivégzéssel fenyeget a humorista, akkor csak viccel. A margitszigeti szatírrá átváltozott miniszterelnök és a leesett farok pedig a Micimackó. Akkor legyen így! Éljen a tiszás/liberális szeretet” – írta közösségi oldalán Németh Balázs.

Németh Balázs – Fotó: Facebook

A fideszes politikus bejegyzésében több olyan esetet sorolt fel, amelyek szerinte a közéleti szereplők elleni agresszió vagy fenyegetés határát súrolják, mégis sokan művészi szabadságként, humoros tartalomként vagy szatíraként értelmezik azokat.

Emlékezetes például, hogy a Tisza Pártot támogató Aranyosi Péter korábban Partizán műsorában mesélte, hogy Ruszin-Szendi Romulusznak írt egy sms-t, amelyben gratulált neki, hogy belépett a Tisza Pártba, mert végre lesz valaki, aki tud majd sortüzet vezényelni. Majka pedig tavaly a miniszterelnök lelövését imitálta egy koncertjén.

Tanács Zoltán szerint a tiszás influenszerek függetlenek

A bejegyzés előzménye egyébként, hogy az Országgyűlésben Németh Balázs tett fel egy kérdést a tiszásoknak a Parlamentben: „Egy tiszás influenszerhölgy nyilatkozatát idézi egy tiszás portál (…): »Orbán szegény leeső farkú kis balfék, csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást«.” (Pottyondy Edina youtuber mondta ezt.)

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter vitatta azt az állítást, hogy a kormányt támogató médiával szemben léteznének „tiszás portálok” vagy „tiszás influenszerek”, szerinte ugyanis független szereplőkről van szó, akik a jelenlegi kormányt is bírálni fogják, ha arra okot látnak.

Beszédében a miniszter a vitatott videó kapcsán azt állította, hogy a leesett farok nem a miniszterelnök kifigurázását szolgálta, hanem a Micimackó történetére utalt.

Felidézte, hogy a könyv negyedik fejezetében Füles elveszíti a farkát, amelyet később Bagolynál találnak meg, aki csengőzsinórként használja azt.

Tanács Zoltán szerint a történet végső üzenete a szeretet és az elfogadás, ezért úgy véli, hogy a videó készítői nem gyűlöletből, hanem humoros, irodalmi utalásként használták a jelenetet. A miniszter hozzátette: szerinte a politikusoknak el kell fogadniuk, hogy a médiában és az internetes tartalomgyártók között nemcsak pártkötődésű szereplők vannak, hanem olyan független alkotók is, akik kulturális vagy irodalmi eszközökkel fogalmaznak meg kritikát.