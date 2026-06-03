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Tragédiát okozott Magyar Péter kordonbontása a Karmelitánál

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Magyar Péter

Súlyos baleset a Karmelitánál: Németh Balázs szerint beigazolódott, miért volt szükség a kordonra

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Alig több mint két hét kellett ahhoz, hogy valaki kárát lássa Magyar Péterék akciójának. A déli órákban ugyanis egy építkezésről leeső szerszám súlyosan megsebesített egy német turistát a Karmelita kolostor közelében. Németh Balázs úgy véli, a történtek után a Tisza Párt vezetőjének vállalnia kellene a politikai felelősséget az akció következményeiért.
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Magyar Péterkordonbontásnémeth balázs

„Magyar Péter felelőtlensége miatt tulajdonképpen veszélyben van mindenki, aki itt sétál a Karmelita kolostor előtti utcában” – jelentette ki Facebook-videójában Németh Balázs, aki egy baleset kapcsán bírálta a Tisza Párt korábbi akcióját.

Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs) németh balázs, kordon
Súlyos baleset történt a Karmelitánál Fotó: Ladóczki Balázs

A déli órákban ugyanis egy építkezésről leeső szerszám súlyosan megsebesített egy német turistát a Karmelita kolostor közelében. A politikus kifejtette, a sérült állapota miatt mentőt kellett hívni, a helyszíni ellátás pedig nem volt elegendő, ezért kórházba szállították.

 

Magyar Péterék bontották el a kordont

Németh Balázs emlékeztetett arra, hogy az érintett terület bejáratánál korábban biztonsági kordon állt, amelyet két héttel ezelőtt Magyar Péterék bontottak el. A politikus kifejtette, 

a kordon célja éppen az volt, hogy megakadályozza a gyalogosforgalmat egy olyan szakaszon, ahol az építkezés miatt fennállhat a balesetveszély.

A fideszes politikus úgy véli, a történtek után a Tisza Párt vezetőjének vállalnia kellene a politikai felelősséget az akció következményeiért. Németh Balázs szerint „az a minimum”, hogy bocsánatot kérjenek a történtek miatt, és gondoskodjanak a korábban eltávolított kordon visszaállításáról.

 

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