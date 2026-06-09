Már most látszanak a Magyar-kormány gyenge pontjai

Éles hangvételű bejegyzésben bírálta a kormányt Németh Balázs, aki szerint már most kirajzolódnak a Magyar-kormány gyenge pontjai. A politikus arról írt, hogy véleménye szerint Magyar Péter idegei és Tarr Zoltán tevékenysége is problémát jelenthet a kabinet számára.

Németh Balázs a Tisza-kormány ellentmondásos és jogszerűtlen lépéseire hívta fel a figyelmet (Forrás: Facebook)

Németh Balázs szerint káosz övezi a közmédia átalakítását

Tarr Zoltán azt a feladatot kapta a miniszterelnöktől, hogy alakítsa át a közmédiát, ugyanakkor az eddigi lépések inkább kapkodásról árulkodnak. Németh Balázs felidézte, hogy Tarr Zoltán két héttel ezelőtt költségvetési biztos kirendeléséről beszélt a közmédiával kapcsolatban.

A politikus szerint azonban erre nem volt jogszerű lehetősége, mivel költségvetési biztost önkormányzatokhoz lehet kirendelni, és nem egy miniszter vagy a kormány hatáskörébe tartozik az ilyen döntés.

A képviselő arra is kitért, hogy Tarr Zoltán később már miniszteri biztos kinevezését jelentette be a közmédiához. Németh Balázs felhívta a figyelmet: a jelenlegi szabályozás erre sem ad lehetőséget, ezért úgy fogalmazott:

Harmadikra BIZTOS összejön! Vagy utólag – ahogy a Tiszánál szokás – megváltoztatják a törvényt.”

A bejegyzésben külön figyelmet kapott a kijelölt miniszteri biztos személye is. Németh Balázs azt írta, hogy a feladatra Grósz Juditot nevezték ki, aki korábban az RTL vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. A képviselő ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy az elmúlt időszakban több korábbi RTL-es szakember is fontos állami pozícióba került, majd bejegyzését azzal zárta: