németh balázs

Hamarosan eldőlhet: Brüsszel Magyar Péter mellé áll, vagy a demokrácia mellé?

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
„Aktívan nyomon követjük az eseményeket” – így reagált az Európai Bizottság Magyar Péter közjogi méltóságok elmozdítására irányuló tervére. Németh Balázs szerint az ügy fontos próbatétel lesz Brüsszel számára.
Németh Balázs közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Bizottság szóvivője szerint Brüsszel „aktívan nyomon követi az eseményeket”, amikor arról kérdezték, mit szól a Magyar Péter által kezdeményezett, közjogi méltóságokat érintő korlátozásokhoz.

Hamarosan kiderülhet, hogyan vélekedik az Európai Bizottság Magyar Péter terveiről (Forrás: Facebook/Németh Balázs)
Németh Balázs szerint az Európai Bizottság előtt a bizonyítás pillanata

A politikus azt írta, az Európai Bizottság részéről egyelőre nem érkezett elmarasztaló reakció, csupán azt közölték, hogy figyelemmel kísérik a fejleményeket, és várják a benyújtandó törvényjavaslatot. Németh Balázs szerint ugyanakkor Magyar Péterék terve nem fér bele az európai demokratikus keretekbe, ezért az ügy szerinte komoly próbatétel elé állítja Brüsszelt.

A politikus úgy fogalmazott:

amennyiben az Európai Bizottság tudomásul venné a hivatalban lévő köztársasági elnök eltávolítását, azzal szerinte hiteltelenné válnának a korábbi, magyar jogállamisággal kapcsolatos bírálatok.

Németh Balázs szerint egy ilyen döntés azt az üzenetet hordozná, hogy egy Brüsszel-barát magyar kormány jelentős mozgásteret kapna, amennyiben támogatja az Európai Unió egyes kiemelt politikai célkitűzéseit. Bejegyzését azzal zárta, hogy kíváncsian várja, milyen álláspontra jut végül az Európai Bizottság az ügyben.

 

