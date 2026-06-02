Hamarosan eldőlhet: Brüsszel Magyar Péter mellé áll, vagy a demokrácia mellé?

Németh Balázs közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Bizottság szóvivője szerint Brüsszel „aktívan nyomon követi az eseményeket”, amikor arról kérdezték, mit szól a Magyar Péter által kezdeményezett, közjogi méltóságokat érintő korlátozásokhoz.

Németh Balázs szerint az Európai Bizottság előtt a bizonyítás pillanata

A politikus azt írta, az Európai Bizottság részéről egyelőre nem érkezett elmarasztaló reakció, csupán azt közölték, hogy figyelemmel kísérik a fejleményeket, és várják a benyújtandó törvényjavaslatot. Németh Balázs szerint ugyanakkor Magyar Péterék terve nem fér bele az európai demokratikus keretekbe, ezért az ügy szerinte komoly próbatétel elé állítja Brüsszelt.

A politikus úgy fogalmazott:

amennyiben az Európai Bizottság tudomásul venné a hivatalban lévő köztársasági elnök eltávolítását, azzal szerinte hiteltelenné válnának a korábbi, magyar jogállamisággal kapcsolatos bírálatok.

Németh Balázs szerint egy ilyen döntés azt az üzenetet hordozná, hogy egy Brüsszel-barát magyar kormány jelentős mozgásteret kapna, amennyiben támogatja az Európai Unió egyes kiemelt politikai célkitűzéseit. Bejegyzését azzal zárta, hogy kíváncsian várja, milyen álláspontra jut végül az Európai Bizottság az ügyben.