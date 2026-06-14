Németh Balázs: Magyar Péter lassan bántalmazó kapcsolatba taszítja az egész országot

Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán. A politikus szerint egyre több jel utal arra, hogy Magyar Péter politikája nem a nemzeti együttműködésről, hanem a megfélemlítésről, a politikai leszámolásról és a társadalom különböző csoportjainak egymás ellen fordításáról szól.

Magyar Péter a Sándor-palotában tárgyalt Sulyok Tamással

Fotó: Balogh Dávid

„Lassan olyan érzése van az embernek, mintha az egész ország egy bántalmazó kapcsolatba kerülne” – fogalmazott a politikus, aki hosszú listában sorolta fel azokat az intézkedéseket és folyamatokat, amelyek szerinte ezt bizonyítják.

Németh Balázs szerint Magyar Péter és kormánya erőszakosan próbálja eltávolítani hivatalából a közjogi tisztségviselőket, miközben politikai boszorkányüldözés indult több minisztériumban, állami hivatalban és intézményben. A képviselő úgy látja, hogy a szakmai munka helyét egyre inkább a politikai lojalitás vizsgálata veszi át.

A politikus bírálta a kamatstop eltörlését is, amely szerinte súlyos terheket ró a jelzáloghitellel rendelkező családokra. Mint írta, a kabinet ismét a magyar emberekkel fizetteti meg saját politikájának árát.

Németh Balázs szerint támadás érte az egyházi iskolákat, valamint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat is. A képviselő úgy véli, hogy a kormányzat ideológiai alapon alakítaná át az oktatási rendszert, figyelmen kívül hagyva a szülők és a pedagógusok véleményét.

A fideszes politikus kifogásolta azt is, hogy a kabinet szerinte „rátámadt” azokra a polgármesterekre, akik évek óta becsülettel végzik munkájukat településeiken. Úgy fogalmazott: a helyi közösségek érdekei helyett a politikai megtorlás logikája érvényesül.

Németh Balázs emellett elfogadhatatlannak nevezte, hogy rendőröket küldtek a kormány ellen tüntetőkre, miközben a migrációs paktum ellen demonstrálókat szerinte szándékosan provokálták, hergelték és gúnyolták.

A képviselő szerint azonban a legsúlyosabb kérdés továbbra is a migráció. Úgy véli, hogy a migrációs paktum végrehajtásával a liberális kormány szembefordul azokkal a magyarokkal, akik biztonságos, bevándorlómentes országban szeretnének élni.

A lista sajnos napról napra bővül

– írta Németh Balázs, aki szerint Magyar Péter politikája egyre több emberben kelt bizonytalanságot és aggodalmat. A politikus úgy látja, hogy Magyarország jövője szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogy a választók időben felismerjék ezeket a folyamatokat, és megakadályozzák az ország további sodródását.