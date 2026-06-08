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Magyar Péter

Mosolyogva alázott több ezer tüntető magyart Magyar Péter

1 órája
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Éles szavakkal reagált Németh Balázs Magyar Péter pénteki szereplésére. A politikus szerint a miniszterelnök szándékosan hergelte a migrációs paktum ellen tüntetőket, viselkedését pedig egy futballszurkolói provokációhoz hasonlította.
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Magyar Péterfutballszurkolótüntetésprovokációnémeth balázsmigrációs paktum

Kemény kritikát fogalmazott meg Németh Balázs Magyar Péter pénteki szereplésével kapcsolatban. A politikus arról beszélt, hogy a migrációs paktum ellen tüntetők szándékos provokáció célpontjai lettek, és úgy véli, a miniszterelnök viselkedése nem volt méltó a tisztségéhez. Mint fogalmazott: 

Németh Balázs
Németh Balázs úgy véli, hogy Magyar Péter viselkedése nem volt méltó a tisztségéhez a pénteki tüntetésen (Forrás: Facebook/Németh Balázs vagyok)

Visszataszító! Méltatlan egy miniszterelnökhöz, hogy szándékosan hergelte és provokálta a migrációs paktum ellen tüntetőket.”

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Olyan volt, mint egy szándékos pályabeli provokáció

Németh Balázs szerint egészen döbbenetes jelenetek játszódtak le a rendezvényen: 

Magyar Péter nemcsak megjelent a migrációs paktum ellen szervezett demonstráción, hanem gúnyosan reagált a résztvevőkre, kinevette és megtapsolta őket, miközben kollégáival is kibeszélte a tiltakozókat.

A politikus úgy véli, egy hivatalban lévő miniszterelnöknek nem lett volna helye egy ilyen helyzetben, mert jelenléte önmagában is provokációnak számított. Ennek érzékeltetésére futballhasonlattal élt: 

Ugyanaz történt, mintha valaki Újpest-mezben állna be a Fradi-tábor elé.” 

Németh Balázs szerint a sportban az ilyen magatartást a játékvezető azonnal szankcionálná, akár sárga, akár piros lappal. Úgy látja, a pénteki események nem a politikai párbeszédet szolgálták, hanem tudatos feszültségkeltést eredményeztek.

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