Mosolyogva alázott több ezer tüntető magyart Magyar Péter

Olyan volt, mint egy szándékos pályabeli provokáció

Németh Balázs szerint egészen döbbenetes jelenetek játszódtak le a rendezvényen:

Magyar Péter nemcsak megjelent a migrációs paktum ellen szervezett demonstráción, hanem gúnyosan reagált a résztvevőkre, kinevette és megtapsolta őket, miközben kollégáival is kibeszélte a tiltakozókat.

A politikus úgy véli, egy hivatalban lévő miniszterelnöknek nem lett volna helye egy ilyen helyzetben, mert jelenléte önmagában is provokációnak számított. Ennek érzékeltetésére futballhasonlattal élt:

Ugyanaz történt, mintha valaki Újpest-mezben állna be a Fradi-tábor elé.”

Németh Balázs szerint a sportban az ilyen magatartást a játékvezető azonnal szankcionálná, akár sárga, akár piros lappal. Úgy látja, a pénteki események nem a politikai párbeszédet szolgálták, hanem tudatos feszültségkeltést eredményeztek.