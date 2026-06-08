Mosolyogva alázott több ezer tüntető magyart Magyar Péter

Kemény kritikát fogalmazott meg Németh Balázs Magyar Péter pénteki szereplésével kapcsolatban. A politikus arról beszélt, hogy a migrációs paktum ellen tüntetők szándékos provokáció célpontjai lettek, és úgy véli, a miniszterelnök viselkedése nem volt méltó a tisztségéhez. Mint fogalmazott:
Visszataszító! Méltatlan egy miniszterelnökhöz, hogy szándékosan hergelte és provokálta a migrációs paktum ellen tüntetőket.”
Olyan volt, mint egy szándékos pályabeli provokáció
Németh Balázs szerint egészen döbbenetes jelenetek játszódtak le a rendezvényen:
Magyar Péter nemcsak megjelent a migrációs paktum ellen szervezett demonstráción, hanem gúnyosan reagált a résztvevőkre, kinevette és megtapsolta őket, miközben kollégáival is kibeszélte a tiltakozókat.
A politikus úgy véli, egy hivatalban lévő miniszterelnöknek nem lett volna helye egy ilyen helyzetben, mert jelenléte önmagában is provokációnak számított. Ennek érzékeltetésére futballhasonlattal élt:
Ugyanaz történt, mintha valaki Újpest-mezben állna be a Fradi-tábor elé.”
Németh Balázs szerint a sportban az ilyen magatartást a játékvezető azonnal szankcionálná, akár sárga, akár piros lappal. Úgy látja, a pénteki események nem a politikai párbeszédet szolgálták, hanem tudatos feszültségkeltést eredményeztek.