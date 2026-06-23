Németh Zsolt: Elfogadhatatlan, hogy a kormány nem fogadja a Velencei Bizottságot

Németh Zsolt kedden számolt be közösségi oldalán arról, hogy az Európa Tanács egyik szakbizottsági ülésén kérdést tett fel a Velencei Bizottság főtitkárának a budapesti látogatással kapcsolatban – hívta fel a figyelmet az Index. A politikus elmondása szerint a főtitkár válasza egyértelmű volt, Alain Berset megerősítette:

Németh Zsolt szerint a Velencei Bizottság mellőzése elfogadhatatlan, miközben tovább éleződik a vita Sulyok Tamás jövőjéről. (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

A testület szerepe meghatározó az olyan alkotmányos viták rendezésében, amelyek egy ország demokratikus intézményrendszerét érintik.

Ennek fényében pedig nagyon barátságtalan és példátlan lépés az a nemrég hivatalba lépett új magyar kormány részéről, hogy nem hajlandó fogadni a szervezet képviselőit.