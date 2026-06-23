Németh Zsolt: Elfogadhatatlan, hogy a kormány nem fogadja a Velencei Bizottságot

Németh Zsolt kedden számolt be közösségi oldalán arról, hogy az Európa Tanács egyik szakbizottsági ülésén kérdést tett fel a Velencei Bizottság főtitkárának a budapesti látogatással kapcsolatban – hívta fel a figyelmet az Index. A politikus elmondása szerint a főtitkár válasza egyértelmű volt, Alain Berset megerősítette:
A testület szerepe meghatározó az olyan alkotmányos viták rendezésében, amelyek egy ország demokratikus intézményrendszerét érintik.
Ennek fényében pedig nagyon barátságtalan és példátlan lépés az a nemrég hivatalba lépett új magyar kormány részéről, hogy nem hajlandó fogadni a szervezet képviselőit.
Véget kell vetni a jogellenes ámokfutásnak!
Németh Zsolt szerint a magyar kormánynak egyértelmű választ kell adnia arra, miért nem kíván együttműködni a Velencei Bizottsággal. A fideszes politikus így fogalmazott:
A magyar kormány nem tud elbújni! Színt kell vallania! A jogellenes ámokfutásnak véget kell vetnie! A Velencei Bizottság negligálása elfogadhatatlan!”
Az államfő érdemben egyelőre nem reagált a bejelentésekre, ugyanakkor korábbi nyilatkozataiban a jogállamiság tiszteletben tartásának fontosságára és a közhatalom önkényes gyakorlásának veszélyeire figyelmeztetett.
A Velencei Bizottság szerepe azért került ismét előtérbe, mert Magyar Péter többször is távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki ezt követően a testülethez fordult. Később bejelentette, hogy a Velencei Bizottság sürgősségi eljárásban vizsgálja az Alaptörvény módosításának terveit. Magyar Péter hétfőn már arról beszélt, hogy kezdeményezik az államfő megbízatásának megszüntetését.