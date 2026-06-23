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Németh zsolt

Németh Zsolt: Elfogadhatatlan, hogy a kormány nem fogadja a Velencei Bizottságot

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Elhalasztotta budapesti látogatását a Velencei Bizottság, mert a magyar kormány nem fogadja a szervezet küldöttségét – állítja Németh Zsolt. A fideszes politikus szerint a döntés elfogadhatatlan, különösen annak fényében, hogy az elmúlt hetekben egyre élesebb alkotmányos vita bontakozott ki a köztársasági elnök jogállásáról.
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Németh zsoltSulyok TamásVelencei BizottságTisza-kormányMagyar Péterindex

Németh Zsolt kedden számolt be közösségi oldalán arról, hogy az Európa Tanács egyik szakbizottsági ülésén kérdést tett fel a Velencei Bizottság főtitkárának a budapesti látogatással kapcsolatban – hívta fel a figyelmet az Index. A politikus elmondása szerint a főtitkár válasza egyértelmű volt, Alain Berset megerősítette: 

Németh Zsolt
Németh Zsolt szerint a Velencei Bizottság mellőzése elfogadhatatlan, miközben tovább éleződik a vita Sulyok Tamás jövőjéről. (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

 

A testület szerepe meghatározó az olyan alkotmányos viták rendezésében, amelyek egy ország demokratikus intézményrendszerét érintik.

Ennek fényében pedig nagyon barátságtalan és példátlan lépés az a nemrég hivatalba lépett új magyar kormány részéről, hogy nem hajlandó fogadni a szervezet képviselőit.

Sulyok Tamás a Politicónak: jogi eszközökkel állna ellen Magyar Péternek

Véget kell vetni a jogellenes ámokfutásnak!

Németh Zsolt szerint a magyar kormánynak egyértelmű választ kell adnia arra, miért nem kíván együttműködni a Velencei Bizottsággal. A fideszes politikus így fogalmazott:

A magyar kormány nem tud elbújni! Színt kell vallania! A jogellenes ámokfutásnak véget kell vetnie! A Velencei Bizottság negligálása elfogadhatatlan!”

Az államfő érdemben egyelőre nem reagált a bejelentésekre, ugyanakkor korábbi nyilatkozataiban a jogállamiság tiszteletben tartásának fontosságára és a közhatalom önkényes gyakorlásának veszélyeire figyelmeztetett.

A Velencei Bizottság szerepe azért került ismét előtérbe, mert Magyar Péter többször is távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki ezt követően a testülethez fordult. Később bejelentette, hogy a Velencei Bizottság sürgősségi eljárásban vizsgálja az Alaptörvény módosításának terveit. Magyar Péter hétfőn már arról beszélt, hogy kezdeményezik az államfő megbízatásának megszüntetését.

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