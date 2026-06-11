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Magyar Péter

Magyar Péter leveteti a Nemzeti Hitvallást a közintézmények faláról

1 órája
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Magyar Péter liberális kormánya leveteti a Nemzeti Hitvallást a közintézmények faláról – figyelmeztetett Németh Balázs. A Fidesz frakciószóvivője szerint a kereszténységről, a családról, a nemzetről és a történelmi hagyományokról szóló sorok azért kerültek célkeresztbe, mert nem illeszkednek a baloldali-liberális világképhez.
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Magyar Péterközintézményalaptörvényhitvallásnémeth balázs

Újabb éles politikai vitát váltott ki a Nemzeti Hitvallás kérdése. Németh Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy Magyar Péter leveteti a közintézmények faláról az Alaptörvény preambulumát, amely szerinte olyan alapvető nemzeti, történelmi és kulturális értékeket fogalmaz meg, amelyek a magyar államiság és közösségi identitás szempontjából meghatározóak.

Nemzeti Hitvallás
Magyar Péter leveteti a Nemzeti Hitvallást a közintézmények faláról (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

A Nemzeti Hitvallás szövegét is közzétette

Bejegyzésében Németh Balázs a teljes Nemzeti Hitvallást is megosztotta, amely többek között Szent István örökségéről, a kereszténység nemzetmegtartó szerepéről, a család és a nemzet fontosságáról, valamint a történelmi alkotmány és az 1956-os forradalom jelentőségéről szól.

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– jegyezte meg ironikusan, utalva ezzel Magyar Péterre. Németh Balázs szerint a vita valójában nem egyszerűen egy falra kifüggesztett szövegről szól, hanem arról, hogy milyen értékek és történelmi hagyományok mentén határozza meg magát a magyar állam és a magyar politikai közösség. Rávilágított arra, hogy azon alapelveket, melyeken keresztül a magyarság meghatározta önmagát, a jelenlegi liberális politikai vezetés megkérdőjelezi.

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