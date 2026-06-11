Magyar Péter leveteti a Nemzeti Hitvallást a közintézmények faláról

Újabb éles politikai vitát váltott ki a Nemzeti Hitvallás kérdése. Németh Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy Magyar Péter leveteti a közintézmények faláról az Alaptörvény preambulumát, amely szerinte olyan alapvető nemzeti, történelmi és kulturális értékeket fogalmaz meg, amelyek a magyar államiság és közösségi identitás szempontjából meghatározóak.
A Nemzeti Hitvallás szövegét is közzétette
Bejegyzésében Németh Balázs a teljes Nemzeti Hitvallást is megosztotta, amely többek között Szent István örökségéről, a kereszténység nemzetmegtartó szerepéről, a család és a nemzet fontosságáról, valamint a történelmi alkotmány és az 1956-os forradalom jelentőségéről szól.
Egy jó napszemüveges vagy hunyorgós fotó mehetne a helyére minden középületbe”
– jegyezte meg ironikusan, utalva ezzel Magyar Péterre. Németh Balázs szerint a vita valójában nem egyszerűen egy falra kifüggesztett szövegről szól, hanem arról, hogy milyen értékek és történelmi hagyományok mentén határozza meg magát a magyar állam és a magyar politikai közösség. Rávilágított arra, hogy azon alapelveket, melyeken keresztül a magyarság meghatározta önmagát, a jelenlegi liberális politikai vezetés megkérdőjelezi.