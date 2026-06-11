Újabb éles politikai vitát váltott ki a Nemzeti Hitvallás kérdése. Németh Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy Magyar Péter leveteti a közintézmények faláról az Alaptörvény preambulumát, amely szerinte olyan alapvető nemzeti, történelmi és kulturális értékeket fogalmaz meg, amelyek a magyar államiság és közösségi identitás szempontjából meghatározóak.

Magyar Péter leveteti a Nemzeti Hitvallást a közintézmények faláról (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

A Nemzeti Hitvallás szövegét is közzétette

Bejegyzésében Németh Balázs a teljes Nemzeti Hitvallást is megosztotta, amely többek között Szent István örökségéről, a kereszténység nemzetmegtartó szerepéről, a család és a nemzet fontosságáról, valamint a történelmi alkotmány és az 1956-os forradalom jelentőségéről szól.