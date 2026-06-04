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Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján országszerte megemlékezéseket tartanak a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján. A megemlékezések középpontjában idén is a történelmi tragédia mellett a határon innen és túl élő magyarság összetartozásának gondolata állt.
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A nemzeti összetartozás napja nemcsak a trianoni békediktátum okozta veszteségre emlékeztet, hanem arra is, hogy a magyar nemzet egysége túlmutat az országhatárokon. Takács Péter a közösségi oldalán is ezt hangsúlyozta: 

Nemzeti összetartozás napja
A nemzeti összetartozás napja nemcsak a nemzeti tragédiára emlékeztet, hanem az összetartás fontosságára is (Fotó: Ladóczki Balázs)

Egy vérből valók vagyunk! Minden magyar felelős minden magyarért! Határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs!”

Nemcsak emlékezés, hanem üzenet is

Június 4-én írták alá 1920-ban a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban azt a békeszerződést, amely jelentősen megváltoztatta Magyarország határait és megcsonkította a történelmi Magyarország területét. Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította ezt a napot a nemzeti összetartozás emléknapjává.

Kellemetlen ellentmondásra mutatott rá Takács Péter – mutatjuk!

A nemzeti összetartozás napja minden évben arra emlékeztet, hogy az anyaországban és az elcsatolt területeken élő magyarság közös történelmi, kulturális és nemzeti kötelékekkel kapcsolódik egymáshoz. Az emléknap egyúttal az összefogás, a szolidaritás és a nemzeti egység fontosságára is felhívja a figyelmet.

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