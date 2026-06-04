A nemzeti összetartozás napja nemcsak a trianoni békediktátum okozta veszteségre emlékeztet, hanem arra is, hogy a magyar nemzet egysége túlmutat az országhatárokon. Takács Péter a közösségi oldalán is ezt hangsúlyozta:
Egy vérből valók vagyunk! Minden magyar felelős minden magyarért! Határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs!”
Nemcsak emlékezés, hanem üzenet is
Június 4-én írták alá 1920-ban a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban azt a békeszerződést, amely jelentősen megváltoztatta Magyarország határait és megcsonkította a történelmi Magyarország területét. Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította ezt a napot a nemzeti összetartozás emléknapjává.
A nemzeti összetartozás napja minden évben arra emlékeztet, hogy az anyaországban és az elcsatolt területeken élő magyarság közös történelmi, kulturális és nemzeti kötelékekkel kapcsolódik egymáshoz. Az emléknap egyúttal az összefogás, a szolidaritás és a nemzeti egység fontosságára is felhívja a figyelmet.