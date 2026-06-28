Megszűnhet a Nemzeti Pedagógus Kar? Megszólalt az újraválasztott elnök

– A Nemzeti Pedagógus Kar egy olyan hálózatot jelent, amely az ország minden települését eléri, és képes összegyűjteni, illetve rendszerezni az ott szerzett tapasztalatokat – mondta az Origónak Horváth Péter, a szervezet elnöke. Emlékezetes, még június elején tartották meg a Nemzeti Pedagógus Kar alakuló országos küldöttgyűlését Budapesten, amelyen országos elnöknek ismét Horváth Pétert választották, míg az országos alelnöki tisztséget Rázsi Botond Miklós tölti be. A gyűlés után kiadtak egy közleményt is, mely szerint a küldöttgyűlés megerősítette a szervezet elkötelezettségét a magyar köznevelés fejlesztése és a pedagógustársadalom érdekeinek képviselete mellett.

Horváth Péter a szervezet választási rendszeréről az Origónak elmondta, az egy több lépcsőből álló demokratikus folyamat, amelyben előbb a megyei, majd az országos küldötteket választják meg, végül ők döntenek az országos vezetésről. Kérdésünkre elárulta, más jelölés nem érkezett az országos elnöki posztra, amelyről úgy véli, ez egyfajta bizalomnak is a jele. Az országos küldötteknek pedig mintegy fele újonnan megválasztott küldött. – Én úgy érzem, bizalommal viszonyulnak ahhoz a munkához, amellyel az oktatás és a nevelés értékeit próbáltam képviselni – tette hozzá.

A legkisebb településektől Budapestig

Az országos elnökségről elmondta, kilenc tagból áll. – A legutóbbi választáson 18 jelölt indult, akik 13 vármegyéből és Budapestről érkeztek. Az elnökségben van óvodapedagógus, szakképzésben dolgozó kolléga, általános és középiskolai tanár, valamint gyógypedagógiai intézményből érkező szakember is.

A szervezetben képviselve vannak az általános iskolák, a középiskolák, a szakképzés, a kollégiumok, a szakszolgálatok, az alapfokú művészeti iskolák és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények is

– emelte ki, hozzátéve: emellett minden tantárgynak megvannak a saját tagozatai, amelyek képesek megjeleníteni az adott terület tapasztalatait, problémáit és javaslatait. Ezeket a véleményeket a szervezet az oktatási jogszabályok előkészítése során is igyekszik megjeleníteni. Szerinte éppen ez a széles lefedettség bizonyítja, hogy a szervezet valóban országos, és nem csupán egy szűk budapesti kör véleményét jeleníti meg.