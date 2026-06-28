Megszűnhet a Nemzeti Pedagógus Kar? Megszólalt az újraválasztott elnök

– A Nemzeti Pedagógus Kar egy olyan hálózatot jelent, amely az ország minden települését eléri, és képes összegyűjteni, illetve rendszerezni az ott szerzett tapasztalatokat – mondta az Origónak Horváth Péter, a szervezet elnöke. Emlékezetes, még június elején tartották meg a Nemzeti Pedagógus Kar alakuló országos küldöttgyűlését Budapesten, amelyen országos elnöknek ismét Horváth Pétert választották, míg az országos alelnöki tisztséget Rázsi Botond Miklós tölti be. A gyűlés után kiadtak egy közleményt is, mely szerint a küldöttgyűlés megerősítette a szervezet elkötelezettségét a magyar köznevelés fejlesztése és a pedagógustársadalom érdekeinek képviselete mellett.
Horváth Péter a szervezet választási rendszeréről az Origónak elmondta, az egy több lépcsőből álló demokratikus folyamat, amelyben előbb a megyei, majd az országos küldötteket választják meg, végül ők döntenek az országos vezetésről. Kérdésünkre elárulta, más jelölés nem érkezett az országos elnöki posztra, amelyről úgy véli, ez egyfajta bizalomnak is a jele. Az országos küldötteknek pedig mintegy fele újonnan megválasztott küldött. – Én úgy érzem, bizalommal viszonyulnak ahhoz a munkához, amellyel az oktatás és a nevelés értékeit próbáltam képviselni – tette hozzá.
A legkisebb településektől Budapestig
Az országos elnökségről elmondta, kilenc tagból áll. – A legutóbbi választáson 18 jelölt indult, akik 13 vármegyéből és Budapestről érkeztek. Az elnökségben van óvodapedagógus, szakképzésben dolgozó kolléga, általános és középiskolai tanár, valamint gyógypedagógiai intézményből érkező szakember is.
A szervezetben képviselve vannak az általános iskolák, a középiskolák, a szakképzés, a kollégiumok, a szakszolgálatok, az alapfokú művészeti iskolák és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények is
– emelte ki, hozzátéve: emellett minden tantárgynak megvannak a saját tagozatai, amelyek képesek megjeleníteni az adott terület tapasztalatait, problémáit és javaslatait. Ezeket a véleményeket a szervezet az oktatási jogszabályok előkészítése során is igyekszik megjeleníteni. Szerinte éppen ez a széles lefedettség bizonyítja, hogy a szervezet valóban országos, és nem csupán egy szűk budapesti kör véleményét jeleníti meg.
Az NPK-ban a többi pedagógusszervezethez képest egy szimbolikus különbség, hogy nevében szerepel a „nemzeti” szó. Horváth Péter elmondta: azon felül, hogy ez a jelző a képviselt értékrendet is tükrözi, gyakorlatban ez szoros szövetségesi kapcsolatot is jelent a határon túli pedagógusszervezetekkel: a Szlovákiai Pedagógus Szövetséggel, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a vajdasági, horvátországi, szlovéniai és ukrajnai pedagógusszervezetekkel. Mint mondta, a szervezet identitásának fontos része ez az együttműködés a külhoni magyar pedagógusszervezetekkel.
Átvilágítást rendelt el a Tisza-kormány
Horváth Péter kitért arra is, hogy a Tisza-kormány átvilágítja a szervezetet. Ennek kapcsán felmerült, hogy megszűnhet a kötelező tagság, sőt egyes körökben arról is beszélnek, hogy maga a Nemzeti Pedagógus Kar sem marad fenn. Szerinte
ezeket a feltételezéseket olyan civil szervezetek terjesztik, amelyek köztudottan bírálják az NPK-t, mert úgy vélik, hogy az egy felülről létrehozott szervezet, amelyet 2013-ban az Orbán-kormány alapított.
Az elnök szerint azonban ez egy tévhit. Mint mondta, az NPK-ban a tisztségviselők és a küldöttek megválasztása teljes mértékben alulról szerveződő folyamat. – Bárki indulhat, bárki szavazhat. A szervezet szakmai tartalmának kialakítása és a pedagógusok részvétele tehát teljes egészében alulról építkező folyamat, ez a működésünk egyik legfontosabb sajátossága – fogalmazott. Hozzátette: az NPK tagjai nyugodtak lehetnek, mert a szervezet elvégezte a rá háruló feladatokat. Most a Tisza-kormány által elrendelt átvilágítás eredményét, valamint a kabinet konkrét szándékának bejelentését várják.