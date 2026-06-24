A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint a NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 db, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott – olvasható a főügyészség közleményében.

Az NKA-ügyben őrizetbe vett tisztviselők letartóztatását indítványozza az ügyészség Fotó: Illusztráció / latoszogblog.hu

A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt őrizetbe vették és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

Az ügyészség a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyó büntetőügyben őrizetbe vett személyek letartóztatásának elrendelését indítványozza a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolásának, valamint a bűnismétlés veszélye miatt.

A letartóztatásokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a holnapi nap folyamán dönt.

Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnökét, Óbuda volt polgármesterét, az NKA-nál futó pályázatok lebonyolításával megbízott intézmény, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját és kabinetvezetőjét, valamint annak a kiemelt bizottságnak a három tagját, akik a 17 milliárd forint kiosztásáról is döntöttek, csütörtökön hallgatja meg a nyomozási bíró.