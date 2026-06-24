Azonnali hatállyal felmondta szerződéseit a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a Lounge Event Kft.-vel

Ahogy a sajtóhírekben is megjelent, a Lounge Csoport vállalkozásának bankszámlái rendőrségi és adóhatósági intézkedések következtében zárolás, illetve végrehajtás alá kerültek. Sajtóhírekben megjelent továbbá, hogy a korábban kifizetett jelentős összegű előlegek ellenére az alvállalkozók és a munkavállalók felé történő fizetések is elmaradtak. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a cégcsoport tulajdonosa nyilvános nyilatkozatában maga is reális lehetőségként beszélt a felszámolási eljárás megindulásáról - közölte a Belügyminisztérium.

Az NRÜ a tegnapi napon azonnali hatállyal felmondta a Lounge Csoporttal kötött vállalkozási keretszerződéseit Forrás: Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség

A közleményben azt írják, állami tulajdonú vállalatként a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) elsődleges feladata az állami és nemzetközi rendezvények biztonságos megvalósítása, valamint a közpénzek védelme és a rá bízott források felelős felhasználása. Az NRÜ és az NRÜ-t felügyelő Belügyminisztérium a kialakult helyzetben nem látta biztosítottnak a keretszerződések biztonságos teljesítését, ezért a közpénzek védelme érdekében a keretszerződések azonnali megszüntetése mellett döntött.

Az NRÜ egyidejűleg felszólította a Lounge Csoport érintett vállalkozásait, hogy rövid határidőn belül adjanak részletes tájékoztatást a folyamatban lévő teljesítésekről, a korábban folyósított előlegek felhasználásáról, valamint az alvállalkozókat érintő kötelezettségeikről.

Az NRÜ és a Belügyminisztérium kiemelt figyelmet fordít az érintett alvállalkozók és beszállítók helyzetének rendezésére is. Mind a keretszerződésekkel érintett, mind pedig a korábban már megrendezett eseményekhez kapcsolódó alvállalkozói teljesítések és a fennálló, kifizetetlen számlák rendezésével kapcsolatban a Belügyminisztérium folyamatosan dolgozik azon, hogy az érintett alvállalkozók számára megnyugtató megoldás születhessen.

Az NRÜ és a Belügyminisztérium mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kiemelt hazai és nemzetközi rendezvények előkészítése és lebonyolítása a kialakult helyzet ellenére is zavartalanul folytatódni tudjon - zárul a közlemény.