Egy fővárosi polgármestert és volt MSZP-s képviselőt is előállítottak az óbudai korrupciós ügyben

A 24.hu egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergely II. kerület polgármestert is előállították kedden. (Őrsi 2019-ben MSZP-s színekben került az önkormányzat élére, de két évvel ezelőtt kilépett a szocialista pártból.) Úgy tudják, hogy az előállított politikusok kihallgatására kedd délután kerülhet sor a Kiss László óbudai polgármestertől kiindult óbudai korrupciós ügy kapcsán. Az ügyben további politikusok is érintettek lehetnek – írta a 24.hu kedden.

Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere, akiről a 24.hu írta meg, hogy érintett lehet az óbudai korrupciós ügyben

Dagad a baloldali korrupciós botrány Óbudán

Ahogyan lapunk is megírta,

összehangolt akciót tartott kedden a nyomozó ügyészség, amelynek során több embert őrizetbe vettek, és több önkormányzatnál is megjelentek a hatóságok.

Az óbudai korrupciós botrány egy kenőpénzekkel kapcsolatos ügyként vált ismertté, amelyben Kiss László neve is felmerült. A III. kerület polgármesterét több mint egy éve gyanúsították meg vesztegetéssel. Az eljárásban időközben több érintett is vallomást tehetett, és feltehetően ezek az információk vezettek a mostani hatósági akcióhoz.

Több embert őrizetbe vettek az óbudai korrupciós ügyben

A nyomozó főügyészség irányításával zajló összehangolt akcióban több mint hetven hivatalos személy vesz részt.

Az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is közreműködnek, a helyszínek biztosítását pedig a Készenléti Rendőrség végzi.

A nagyszabású akció során az ügyészek házkutatásokat és lefoglalásokat tartanak, emellett több embert őrizetbe vettek és bevittek a kapitányságra.

Így robbant ki a botrány

Kiss Lászlóék meggyanúsítása nem előzmények nélkül történt. A nyilvánosság már 2022 tavaszán értesülhetett a feltételezett visszaélésekről, amikor az Anonymus néven ismert álarcos alak több leleplező anyagot is közzétett az ügyről, ahogy ezt az Origo is megírta. Ezek között volt egy olyan felvétel is, amelyen

az óbudai ügy szereplői egy autóban, papírzacskóból elővett korrupciós pénzt számolnak.

Kiss Lászlóra több érintett is terhelő vallomást tett az eljárásban.

Köztük van az a koronatanú is, akinek vallomása elindította az ügyet. A férfi még 2021 decemberében saját magára, valamint a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő állításokat tett.