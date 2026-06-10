Dömötör Csaba: Árad a nagybetűs liberalizmus az oktatásba

Az oktatás jövőjéről és az új miniszter, Lannert Judit elképzeléseiről írt Facebook-oldalán Dömötör Csaba. A Fidesz EP-képviselője szerint a miniszter egy friss interjúban olyan terveket és radikális változtatásokat vázolt fel, amelyekkel a legtöbb szülő és pedagógus nem ért egyet.

Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter

(Forrás: Facebook/Lannert Judit)

Részben értelmetlen, részben felháborító reformok várhatóak az oktatás terén

Dömötör Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy az új oktatási miniszter szerint az egyházi iskolák jövőbeni működését ahhoz kötnék, hogy roma és nem roma gyermekeket együtt oktassanak. A kijelentés azt a látszatot kelti, mintha az egyházi intézmények eddig tudatosan diszkrimináltak volna.

A képviselő kifogásolta az értékelési rendszer tervezett átalakítását is. Mint írta, a miniszter kevesebb hangsúlyt helyezne a lexikális tudásra, és részben a mesterséges intelligencia térnyerésével indokolta az elképzelést.

Dömötör Csaba szerint az is figyelemre méltó, hogy a tárcavezető 45 percnél rövidebb tanórákat tartana indokoltnak az alsó tagozatos diákok számára. A politikus úgy véli, ez azt sugallja, hogy természetesnek tekintik a figyelem csökkenését és a digitális eszközök hatásait, ahelyett hogy ezek kezelésére törekednének.

A bejegyzésben külön kitért arra is, hogy a korábban civilnek nevezett aktivistacsoportok ismét megjelenhetnek az iskolákban. Dömötör Csaba úgy fogalmazott:

Négygyermekes apaként különösen érdekel, hogy a szülőknek lesz-e ebbe beleszólása.

A politikus szerint az interjú egyik legjelentősebb kijelentése az volt, hogy

a kormány nem kíván két iskolát fenntartani ott, ahol egy intézmény is elegendőnek bizonyul, ez alapján iskolabezárások várhatóak, amit a képviselő szintén kritikával illetett.

A Fidesz EP-képviselője összegzésként úgy fogalmazott: