Az oktatási miniszter is Tisza-minőség, több száz hallgató és oktató került veszélybe

Van egy diszkriminációellenes oktatási törvény, ami pont ezt a célt szolgálja, hogy ne legyen szegregáció. Jó lenne, ha miniszter asszony egy kicsit tanulmányozná az oktatási rendszert. Minden, amit hiányolt az interjúban a NAT-ból, az már benne van hosszú évek óta – írta Skrabski Fruzsina Facebook oldalán csütörtökön az oktatási miniszterrel készített interjú kapcsán.

A szivárvány kell, az egyházi iskola meg csak feltételekkel maradhat meg az oktatási miniszter szerint

Fotó: Facebook

A közéleti szereplő Skrabski annak kapcsán írt közösségi média felületén, hogy Lannert Judit oktatási miniszter interjút adott, amelyben számos olyan kérdést érintettek, ami meghatározza a jövő oktatását és tanárképzését.