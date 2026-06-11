Az oktatási miniszter is Tisza-minőség, több száz hallgató és oktató került veszélybe

Van egy diszkriminációellenes oktatási törvény, ami pont ezt a célt szolgálja, hogy ne legyen szegregáció. Jó lenne, ha miniszter asszony egy kicsit tanulmányozná az oktatási rendszert. Minden, amit hiányolt az interjúban a NAT-ból, az már benne van hosszú évek óta – írta Skrabski Fruzsina Facebook oldalán csütörtökön az oktatási miniszterrel készített interjú kapcsán.
A közéleti szereplő Skrabski annak kapcsán írt közösségi média felületén, hogy Lannert Judit oktatási miniszter interjút adott, amelyben számos olyan kérdést érintettek, ami meghatározza a jövő oktatását és tanárképzését.
Skrabski szerint
a cigányokat nem lehet listázni, mert szerencsére a mai korban ilyen már nincs és egy miniszter nem zárathat be egyházi iskolákat, ezt is csak egy rosszemlékű korban tehette meg,
utalva a Lannert interjúra.
Az oktatási miniszter elképzelései miatt már tiltakozik a diákság
Azt is megjegyezte, hogy a diákság már tiltakozik tanárképzés megszűntetése miatt, ahogyan Panyi Miklós közösségi oldalán is felhívta a figyelmet erre, miszerint:
Lannert Judit egy interjúban üzente meg több száz hallgatónak és oktatónak, hogy nekik szeptemberben már nem fognak becsengetni.”
Hozzátéve, hogy szerinte ez a Tisza-minőség:
Egészen elképesztő eljárás ebben az új szeretetteljes világban. De mire is számítson a kisember, ha a közjogi méltóságoknak és a Nobel-díjas Krausz Ferencnek is a facebookon üzenik meg, hogy vége van."