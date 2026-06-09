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Orbán Anita nem hisz a forintban, dollárban és euróban tartja a megtakarításait

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Igazi globalista, akinek euró- és dolláralapú befektetései, részvényopciói, meg némi készpénzze van. Orbán Anita külügyminiszter átszámítva csaknem 240 millió forint megtakarítással rendelkezik a minap nyilvánosságra hozott képviselői vagyonnyilatkozata szerint.
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Közel negyedmilliárd forintnak megfelelő megtakarítást vallott be Orbán Anita friss vagyonnyilatkozatában. A külügyminiszter vagyonának jelentős részét euró- és dolláralapú befektetések teszik ki, emellett részvényopciókkal és további befektetésekkel is rendelkezik – számolt be a Magyar Nemzet.

Orbán Anita külügyminiszter (forrás: Facebook/Orbán Anita)
Orbán Anita külügyminiszter (forrás: Facebook/Orbán Anita)

Orbán Anita globalista portfóliója

A külügyminiszter 2026-os vagyonnyilatkozatból kiderül, hogy

  • mintegy 172 ezer eurót és 375 ezer dollárt tart befektetésekben,
  • majdnem 3 millió cseh korona értékű részvényopciója a Draslovka Groupban,
  • több mint 63 ezer forintnyi Vodafone részvény és 262 555 forint befektetés,
  • és 17 millió forint van a bankszámláján.

 

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