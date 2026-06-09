Orbán Anita nem hisz a forintban, dollárban és euróban tartja a megtakarításait

Közel negyedmilliárd forintnak megfelelő megtakarítást vallott be Orbán Anita friss vagyonnyilatkozatában. A külügyminiszter vagyonának jelentős részét euró- és dolláralapú befektetések teszik ki, emellett részvényopciókkal és további befektetésekkel is rendelkezik – számolt be a Magyar Nemzet.

Orbán Anita külügyminiszter (forrás: Facebook/Orbán Anita)

Orbán Anita globalista portfóliója

A külügyminiszter 2026-os vagyonnyilatkozatból kiderül, hogy