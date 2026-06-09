Orbán Anita nem hisz a forintban, dollárban és euróban tartja a megtakarításait

Igazi globalista, akinek euró- és dolláralapú befektetései, részvényopciói, meg némi készpénzze van. Orbán Anita külügyminiszter átszámítva csaknem 240 millió forint megtakarítással rendelkezik a minap nyilvánosságra hozott képviselői vagyonnyilatkozata szerint.
Közel negyedmilliárd forintnak megfelelő megtakarítást vallott be Orbán Anita friss vagyonnyilatkozatában. A külügyminiszter vagyonának jelentős részét euró- és dolláralapú befektetések teszik ki, emellett részvényopciókkal és további befektetésekkel is rendelkezik – számolt be a Magyar Nemzet.
Orbán Anita globalista portfóliója
A külügyminiszter 2026-os vagyonnyilatkozatból kiderül, hogy
- mintegy 172 ezer eurót és 375 ezer dollárt tart befektetésekben,
- majdnem 3 millió cseh korona értékű részvényopciója a Draslovka Groupban,
- több mint 63 ezer forintnyi Vodafone részvény és 262 555 forint befektetés,
- és 17 millió forint van a bankszámláján.
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