Orbán Balázs közösségi oldalán tájékoztatta a Mathias Corvinus Collegium (MCC) közösségét, hogy pénteken lemondott az Alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról.

Orbán Balázs lemond az MCC kuratóriumi elnöki pozíciójáról Forrás: Facebook/Orbán Balázs

Orbán Balázs nem szeretné ha rajta múlna a tárgyalások sikere

A bejegyzésben értékelt is.

Az elmúlt hat évben közös munkánk eredményeként az MCC egy magánalapítványból egy nemzetközi elismertséggel is rendelkező, valódi magyar nemzeti intézménnyé vált.”

A leköszönő elnök a hála kifejezése mellett reménykedik is, hogy az Alapítvány helyzete a jövőben sem fog változni, mivel úgy látja, hogy a jelenlegi kormány, építés helyett inkább rombol.

Ezzel párhuzamosan az elmúlt hónapokban az Alapítvány vezető testületeinek tagjaival együtt azon küzdöttünk, hogy a rombolással szemben meg tudjuk védeni az intézményt. Ebben értünk el sikereket, ugyanis még a készülő törvénymódosítás is elismeri, hogy az MCC nem szüntethető meg, nem államosítható, és hamarosan egy olyan, a diákok, munkavállalók, valamint a tehetséggondozásban részt vevők érdekeit figyelembe vevő megállapodást kell kötni, amely biztosítja az Alapítvány túlélését”

– számolt be Orbán Balázs.

Véleménye szerint a következő hónapok tárgyalássorozatának sikere múlhat azon, hogy ő most lemond,