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Orbán Balázs

Orbán Balázs lemond az MCC kuratóriumi elnöki pozíciójáról

2026. június 19. 16:27
Olvasási idő: 4 perc
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Mint azt mindannyian tudjátok, az Országgyűlés a napokban egy olyan Alaptörvény-módosítást szavazott meg, illetve egy olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét – indokolta lemondását Orbán Balázs.
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Orbán BalázsAlaptörvény módosításMathias Corvinus CollégiummccTisza-kormány

Orbán Balázs közösségi oldalán tájékoztatta a Mathias Corvinus Collegium (MCC) közösségét, hogy pénteken lemondott az Alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról.

Orbán Balázs lemond az MCC kuratóriumi elnöki pozíciójáról
Orbán Balázs lemond az MCC kuratóriumi elnöki pozíciójáról Forrás: Facebook/Orbán Balázs

Orbán Balázs nem szeretné ha rajta múlna a tárgyalások sikere

A bejegyzésben értékelt is. 

Az elmúlt hat évben közös munkánk eredményeként az MCC egy magánalapítványból egy nemzetközi elismertséggel is rendelkező, valódi magyar nemzeti intézménnyé vált.”

A leköszönő elnök a hála kifejezése mellett reménykedik is, hogy az Alapítvány helyzete a jövőben sem fog változni, mivel úgy látja, hogy a jelenlegi kormány, építés helyett inkább rombol.

Ezzel párhuzamosan az elmúlt hónapokban az Alapítvány vezető testületeinek tagjaival együtt azon küzdöttünk, hogy a rombolással szemben meg tudjuk védeni az intézményt. Ebben értünk el sikereket, ugyanis még a készülő törvénymódosítás is elismeri, hogy az MCC nem szüntethető meg, nem államosítható, és hamarosan egy olyan, a diákok, munkavállalók, valamint a tehetséggondozásban részt vevők érdekeit figyelembe vevő megállapodást kell kötni, amely biztosítja az Alapítvány túlélését”

 – számolt be Orbán Balázs.

Véleménye szerint a következő hónapok tárgyalássorozatának sikere múlhat azon, hogy ő most lemond, 

és a kormányzati szándékkal szembeni alapvető egyet nem értésemmel nem terhelem a tárgyalásokat.”

 

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