Orbán Viktor: Az ország kifosztása megkezdődött

Orbán Viktor hétfőn este exkluzív interjút adott, és ebben a személyére szabott jogalkotás mellett a Tisza-kormány egyéb dolgairól is beszélt.

Orbán Viktor szerint az ország kifosztása megkezdődött Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Véleménye szerint ugyanis a jelenlegi kormány pont az ellenkezőjét csinálja, mint amit a Fidesz-kormány tett 2010-ben.

Az első gazdasági döntésünk az volt, hogy pénzt vettünk el a bankoktól, bankadó, és odaadtuk az embereknek”

– emlékeztetett, hozzátéve, hogy a mostani kormány első gazdasági döntése a jelzáloghitel kamatstopjának a megszüntetése. Ezáltal elveszik a pénzt az emberektől, és odaadják a bankoknak.

Orbán Viktor annak ellenére, hogy borúsan látja a jövőt, egy célt is megfogalmaz.