Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lex Orbán: közleményt adott ki a Fidesz az Alaptörvény-módosítás után

Tragédia

Halálos bungee jumping: senki sem vállalja a felelősséget a mélybe dobott nő haláláért

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Az ország kifosztása megkezdődött

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A volt kormányfő hétfő esti interjújában reagált a kamatstop eltörlésére is. Orbán Viktor arra irányította rá a figyelmet, ha a jelenlegi kormány valóban elkezdi az ország kifosztását, akkor kell résen lenni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorFideszMagyar Péter politikájapatrióta álláspontMagyar Péter

Orbán Viktor hétfőn este exkluzív interjút adott, és ebben a személyére szabott jogalkotás mellett a Tisza-kormány egyéb dolgairól is beszélt.

Orbán Viktor szerint az ország kifosztása megkezdődött
Orbán Viktor szerint az ország kifosztása megkezdődött Forrás: Facebook/Orbán Viktor 

Véleménye szerint ugyanis a jelenlegi kormány pont az ellenkezőjét csinálja, mint amit a Fidesz-kormány tett 2010-ben.

Az első gazdasági döntésünk az volt, hogy pénzt vettünk el a bankoktól, bankadó, és odaadtuk az embereknek”

 – emlékeztetett, hozzátéve, hogy a mostani kormány első gazdasági döntése a jelzáloghitel kamatstopjának a megszüntetése. Ezáltal elveszik a pénzt az emberektől, és odaadják a bankoknak.

Orbán Viktor annak ellenére, hogy borúsan látja a jövőt, egy célt is megfogalmaz.

Nem akarok előre szaladni, de ha úgy van, ahogy én gondolom, hogy itt szisztematikusan megkezdődik az ország kifosztása vagy megkezdődött, és ez halad előre. Ez ősszel már jól látható lesz, és az emberek ezt nem fogják szó nélkül tűrni. Akkor kell majd egy komoly patrióta mozgalmat indítani.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!