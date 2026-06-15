Orbán Viktor: Az ország kifosztása megkezdődött

Orbán Viktor hétfőn este exkluzív interjút adott, és ebben a személyére szabott jogalkotás mellett a Tisza-kormány egyéb dolgairól is beszélt.
Véleménye szerint ugyanis a jelenlegi kormány pont az ellenkezőjét csinálja, mint amit a Fidesz-kormány tett 2010-ben.
Az első gazdasági döntésünk az volt, hogy pénzt vettünk el a bankoktól, bankadó, és odaadtuk az embereknek”
– emlékeztetett, hozzátéve, hogy a mostani kormány első gazdasági döntése a jelzáloghitel kamatstopjának a megszüntetése. Ezáltal elveszik a pénzt az emberektől, és odaadják a bankoknak.
Orbán Viktor annak ellenére, hogy borúsan látja a jövőt, egy célt is megfogalmaz.
Nem akarok előre szaladni, de ha úgy van, ahogy én gondolom, hogy itt szisztematikusan megkezdődik az ország kifosztása vagy megkezdődött, és ez halad előre. Ez ősszel már jól látható lesz, és az emberek ezt nem fogják szó nélkül tűrni. Akkor kell majd egy komoly patrióta mozgalmat indítani.”