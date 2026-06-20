Orbán Viktor Bécsben mondott beszédet: a Patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik

Ma tartja az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóját , az ünnepi rendezvénysorozat kiemelt nemzetközi díszvendégeként pedig a Fidesz elnöke, Orbán Viktor is az osztrák fővárosba látogatott. A Magyar Nemzet tudósítása szerint Orbán Viktor arról beszélt a gálán, hogy pártok jönnek és mennek, mozgalmakat alapítanak és eltűnnek, zajt csapnak és szennyezik a levegőt. De vannak olyan politikai közösségek, amelyek meggyőződésen, lojalitáson, a haza és a nép iránt érzett szereteten alapulnak, és kitartottak, ahogyan az FPÖ is. 70 éve védik az igazság alapvető elvét, miszerint Ausztria az osztrákoké.
Mint mondta, az FPÖ kiállt a nemzeti szuverenitás, a szabadság és a polgárok joga mellett, hogy saját jövőjükről maguk dönthessenek. – Voltak igen nehéz évek, amelyekre jól emlékszem. Támadások, elszigetelés és kísérletek arra, hogy kiszorítsák őket a legitim politikai életből. Azt mondták nekik, hogy az elképzeléseik a múlté. De soha nem adták fel, és ma az FPÖ nemcsak a történelmét ünnepli, hanem történelmet is ír – hangoztatta.
Egész Európában növekszik a patrióta pártok népszerűsége
Orbán Viktor úgy vélte, az osztrák nép a Szabadságpártot tette az ország legerősebb politikai erejévé. – Megbíztak bennük, mert világosan beszélnek, kiállnak az ügyükért, és számukra Ausztria mindig az első helyen áll – fogalmazott. Az egykori kormányfő úgy látta, Ausztriában van valami, amit minden szinten láthatunk. Rámutatott:
egész Európában emelkedik a hazafias pártok népszerűsége, Franciaországtól és Olaszországtól kezdve Hollandián, Portugálián, Csehországon át Spanyolországig milliók fordulnak azokhoz a politikai pártokhoz, amelyek védik a nemzeteket, a rendet, a családot és a békét.
Szerinte ez nem átmeneti tiltakozás, nem véletlen, nem baleset, hanem egy felébredő Európa. Az ok pedig egyszerű: a hazafiak küzdenek az Európát fenyegető veszélyek ellen, nevezetesen a migráció ellen. – A hatalmi elit azt mondta nekünk, hogy a tömeges migráció elkerülhetetlen volt, az jó lenne nekünk, és visszafordíthatatlan. Megnyitották a határokat, és figyelmen kívül hagyták a következményeket. Az európai polgárokról azt feltételezték, hogy kénytelenek lesznek elfogadni a bűnözés növekedését, a kulturális veszteséget és saját kulturális identitásuk elvesztését. Mi nemet mondtunk erre, mert hisszük, hogy a határokat meg kell védeni! – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy ugyanígy a migrációra is nemet kell mondani, továbbá el kell érni azt is, hogy a szuverén államok dönthessenek arról, kiket engednek be az országba. Leszögezte, hogy Magyarországon ma nincsenek illegális migránsok.
Az unió gazdasági baklövései
Orbán Viktor kitért arra is, hogy Brüsszel szankciókkal és bürokráciával, magas energiaárakkal és zöld intézkedésekkel tönkretette az európai vállalatokat. – Olyan Európát szeretnénk, amely működik, termel és kereskedik. Megfizethető energiákat, alacsonyabb adókat, kevesebb szabályozást és tiszteletet szeretnénk azok iránt, akik munkahelyeket és jólétet teremtenek – fogalmazott. Szerinte
Európának nincs szüksége több bürokráciára, ellenben több vállalkozásra, több gyárra, több vállalkozóra és több szabadságra igen.
A Fidesz elnöke emlékeztetett, az ukrajnai háború már évek óta tart, a brüsszeli vezetők pedig olyan stratégiát követtek, amely sem békét, sem győzelmet nem hozott. Fegyvereket, pénzt és veszélyes ígéreteket osztogattak, miközben az európaiak egyre magasabb árat fizettek ezért.
Mi, hazafiak azt mondjuk, hogy tárgyalásokra van szükségünk. Európának békére van szüksége. Minden európai vezető elsődleges kötelessége annak biztosítása kellene, hogy legyen, hogy ez a háború ne terjedjen tovább, és hogy gyermekeink védelmet élvezzenek
– szögezte le.
Szerinte a brüsszeli elit ahelyett, hogy irányt váltana, mindenkit megtámad, aki alternatívát kínál. – Kizárnak minket a bizottságokból, koalíciókat alakítanak a választások győztesei ellen, és figyelmen kívül hagyják a nép demokratikus életét. Európa népe ébredezik – mondta.
Nemzetek Európájára van szükség
Úgy vélte, a patrióták azok, akik fellépnek ez ellen a rendszer ellen. – Olyan erős Európát szeretnénk, amely szuverén nemzetekből áll, amely határait, gyermekeit és jövőjét védi, amely tiszteletben tartja a keresztény örökséget, és amelyben a hatalom visszakerül a nép kezébe – hangsúlyozta. Orbán Viktor szerint az osztrák patrióták kitartása meghozta a gyümölcsét, a sikerük pedig világosan megmutatta, hogy a jövő nem a brüsszeli bürokratáké, hanem Európa szabad nemzeteié.
A sikerhez vezető egyetlen út a szenvedésen keresztül vezet, és úgy gondolom, te már eleget szenvedtél. Most rajtad a sor, hogy átvedd a vezetést Ausztriában
– üzente az FPÖ vezetőjéhez szólva Orbán Viktor.
Erőfelmérés Bécsben
A Magyar Nemzet cikkében emlékeztetett, a bécsi Hofburgban megrendezett gálát hatalmas nemzetközi és diplomáciai érdeklődés kísérte, mivel az esemény az európai szuverenista és jobboldali erők egyfajta politikai erőfelmérőjévé is vált. Az 1955-ben alapított FPÖ kerek évfordulója alkalmából Herbert Kickl, a párt elnöke hívta meg az európai jobboldal legfontosabb vezetőit. Az ünnepségen a magyar delegáció mellett jelen voltak a kontinens legmeghatározóbb konzervatív formációinak arcai is: a holland Geert Wilders, valamint az Alternatíva Németországért (AfD) társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla is tiszteletüket tették az osztrák fővárosban. A hírportál rámutatott: a találkozó nemcsak a múltidézésről szól, hanem a jövőbeli stratégiák összehangolásáról. Az FPÖ és a Fidesz partnersége régóta szilárd alapokon nyugszik, a két párt közötti szövetség pedig a nemzetközi jobboldali blokk, a Patrióták Európáért frakció megalakulása óta még szorosabbá vált. Az FPÖ jelenleg komoly politikai tőkével bír Ausztriában, hiszen a közvélemény-kutatások szerint szinte az összes osztrák tartományban domináns pozíciót foglal el.