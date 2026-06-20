Orbán Viktor Bécsben mondott beszédet: a Patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik

Ma tartja az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóját , az ünnepi rendezvénysorozat kiemelt nemzetközi díszvendégeként pedig a Fidesz elnöke, Orbán Viktor is az osztrák fővárosba látogatott. A Magyar Nemzet tudósítása szerint Orbán Viktor arról beszélt a gálán, hogy pártok jönnek és mennek, mozgalmakat alapítanak és eltűnnek, zajt csapnak és szennyezik a levegőt. De vannak olyan politikai közösségek, amelyek meggyőződésen, lojalitáson, a haza és a nép iránt érzett szereteten alapulnak, és kitartottak, ahogyan az FPÖ is. 70 éve védik az igazság alapvető elvét, miszerint Ausztria az osztrákoké.

Mint mondta, az FPÖ kiállt a nemzeti szuverenitás, a szabadság és a polgárok joga mellett, hogy saját jövőjükről maguk dönthessenek. – Voltak igen nehéz évek, amelyekre jól emlékszem. Támadások, elszigetelés és kísérletek arra, hogy kiszorítsák őket a legitim politikai életből. Azt mondták nekik, hogy az elképzeléseik a múlté. De soha nem adták fel, és ma az FPÖ nemcsak a történelmét ünnepli, hanem történelmet is ír – hangoztatta.

Egész Európában növekszik a patrióta pártok népszerűsége

Orbán Viktor úgy vélte, az osztrák nép a Szabadságpártot tette az ország legerősebb politikai erejévé. – Megbíztak bennük, mert világosan beszélnek, kiállnak az ügyükért, és számukra Ausztria mindig az első helyen áll – fogalmazott. Az egykori kormányfő úgy látta, Ausztriában van valami, amit minden szinten láthatunk. Rámutatott:

egész Európában emelkedik a hazafias pártok népszerűsége, Franciaországtól és Olaszországtól kezdve Hollandián, Portugálián, Csehországon át Spanyolországig milliók fordulnak azokhoz a politikai pártokhoz, amelyek védik a nemzeteket, a rendet, a családot és a békét.

Szerinte ez nem átmeneti tiltakozás, nem véletlen, nem baleset, hanem egy felébredő Európa. Az ok pedig egyszerű: a hazafiak küzdenek az Európát fenyegető veszélyek ellen, nevezetesen a migráció ellen. – A hatalmi elit azt mondta nekünk, hogy a tömeges migráció elkerülhetetlen volt, az jó lenne nekünk, és visszafordíthatatlan. Megnyitották a határokat, és figyelmen kívül hagyták a következményeket. Az európai polgárokról azt feltételezték, hogy kénytelenek lesznek elfogadni a bűnözés növekedését, a kulturális veszteséget és saját kulturális identitásuk elvesztését. Mi nemet mondtunk erre, mert hisszük, hogy a határokat meg kell védeni! – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy ugyanígy a migrációra is nemet kell mondani, továbbá el kell érni azt is, hogy a szuverén államok dönthessenek arról, kiket engednek be az országba. Leszögezte, hogy Magyarországon ma nincsenek illegális migránsok.