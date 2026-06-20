Képeken Orbán Viktor bécsi látogatása

A hétvégén Bécsbe utazott Orbán Viktor, ahol az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alapításának évfordulóján vesz részt – erősítette meg a miniszterelnök a szerdai brüsszeli nemzetközi sajtótájékoztatón. A volt kormányfő közösségi oldalán képek formájában mutatta meg, hogyan zajlott az esemény.

Bécsben ünnepelt Orbán Viktor (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor Bécsben az FPÖ évfordulóján

A volt miniszterelnök hangsúlyozta: a hétvégi rendezvényen több politikai vezető is jelen lesz, és az esemény a párt számára fontos politikai mérföldkőnek számít.

Orbán Viktor szerint az Osztrák Szabadságpárt az egyik olyan politikai erő Európában, amely a következő időszakban is jelentős áttörést érhet el saját országában.

Erősödő politikai szövetség Európában

Orbán Viktor és az FPÖ kapcsolata az elmúlt években fokozatosan erősödött, különösen az Európai Parlamentben létrehozott Patrióták Európáért politikai együttműködés megalakulása óta.

A 2024 nyarán létrejött szövetségben a Fidesz és az FPÖ közösen lép fel az európai politikában, hangsúlyozva a szuverenitás, a migrációs szigorítás és a nemzeti érdekek elsődlegességét.

Az Osztrák Szabadságpárt az osztrák belpolitikában is meghatározó szereplő, Herbert Kickl vezetésével a migrációellenes és szuverenista politikai irányvonalat képviseli.

A mostani bécsi évforduló így nemcsak ünnepi esemény, hanem egyben politikai erődemonstráció is, amely tovább erősítheti a közép-európai jobboldali együttműködést.