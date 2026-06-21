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Orbán Viktor

Bécsben is mindenki Orbán Viktorral akart közös képet – videó

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A korábbi miniszterelnök az osztrák fővárosba látogatott a Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen beszéde előtt és után rengetegen akartak találkozni Orbán Viktorral egy közös kép erejéig.
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Orbán ViktorFideszOsztrák Szabadságpárt (FPÖ)Bécs

Igazi sztárként fogadták Orbán Viktort Bécsben, ahova az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségre érkezett. A Fidesz elnöke egy videót is megosztott a közösségi oldalán arról, hogy milyen fogadtatás várta őt a nyugati szomszédunk fővárosában.

Orbán Viktor Bécsben
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

 

Bécs. Egy város, ezer szelfi.

– írta Orbán Viktor a videójához, amelyen látszik, hogy Bécsben is hatalmas népszerűségnek örvend a korábbi magyar miniszterelnök.

Ahogyan korábban már írtunk róla Orbán Viktor beszédet mondott az FPÖ fennállásának 70. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. A Fidesz elnöke hangsúlyozta: Európa ébredezik, és egyre több országban a patrióta erők jelentik az alternatívát a brüsszeli elit politikájával szemben. Szerinte az osztrák patrióták kitartása meghozta a gyümölcsét, a sikerük pedig világosan megmutatta, hogy a jövő nem a brüsszeli bürokratáké, hanem Európa szabad nemzeteié.

Egy helyszínen készült interjúban pedig keményen beleállt a Tisza-kormány uniós politikájába a korábbi miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy Magyarország migrációs, háborús és pénzügyi kérdésekben is feladta korábbi álláspontját, és több ügyben is megadta magát Brüsszelnek. Emellett műbalhénak nevezte a Szőlő utcai ügyet, mivel lassan minden részlet a helyére kerül, ezért szerinte itt az ideje a bocsánatkérésnek.

 

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