Orbán Viktor Bécsben ünnepel

2024 nyarán az Orbán Viktor vezette Fidesz az Osztrák Szabadságpárttal karöltve hozta létre az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért szövetségét.

Orbán Viktor is meghívták Bécsbe, a legerősebb osztrák párt, a patrióta Szabadságpárt születésnapjára Forrás: Facebook/Deák Dániel

A két párt azóta még szorosabb szövetségben van egymással. A Szabadságpárt stabilan uralja az osztrák belpolitikai mezőnyt. Herbert Kickl az elmúlt hónapokban következetesen a migrációellenes és szuverenista politikát helyezte kampánya középpontjába, ami továbbra is jelentős támogatottságot biztosít számára.