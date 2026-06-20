Orbán Viktor Bécsben ünnepel

Az osztrák Szabadságpárt 1955-ös alapításának évfordulóját ünneplik a hétvégén. Ebből az alkalomból Orbán Viktort is meghívták Bécsbe.
2024 nyarán az Orbán Viktor vezette Fidesz az Osztrák Szabadságpárttal karöltve hozta létre az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért szövetségét.
A két párt azóta még szorosabb szövetségben van egymással. A Szabadságpárt stabilan uralja az osztrák belpolitikai mezőnyt. Herbert Kickl az elmúlt hónapokban következetesen a migrációellenes és szuverenista politikát helyezte kampánya középpontjába, ami továbbra is jelentős támogatottságot biztosít számára.
Nem véletlen tehát, hogy a hétvégén megrendezésre kerülő születésnapjára a párt meghívta Orbán Viktort.
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