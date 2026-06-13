Orbán Viktor történelmi beszédet mondott – kijelölte az új irányt és egy fontos dátumot is

Orbán Viktor beszédében arra emlékeztetett, hogy a 2002-es kormányváltás után több korábbi minisztere is rendőrségi kihallgatáson vett részt, ő maga pedig vagyonvizsgálaton esett át. A pártelnök szerint sokan most találkoznak először az ilyen helyzetek lélektani hatásaival.

Mindenkit arra kérek, hogy nyugodjon meg”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az utolsó Fidesz-kormány és az általa vezetett korábbi kabinetek is törvénytisztelő kormányok voltak. Orbán Viktor élesen bírálta a jelenlegi kormányt is. Azt mondta, miközben a Fideszt korrupcióval vádolják, a tiszás politikusok az elmúlt években jelentős vagyonra tettek szert.

Repkednek a BMW-k, a miniszter pedig Maseratival furikázik”

– fogalmazott. A Fidesz elnöke szerint a kormány egyre inkább szembekerül a társadalommal.

A kormány lassan bántalmazó viszonyban lesz az egész országgal”

– jelentette ki, majd úgy fogalmazott:

Úgy is mondhatnám, ma az ország Varga Judit.”

Orbán Viktor szerint az ősz döntő időszak lehet a magyar politikában. Úgy véli, hamarosan kiderül, meddig tolerálják az emberek a kormány intézkedéseit és gazdaságpolitikáját.

Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje”

– mondta. A pártelnök hozzátette: mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia arra, hogy megszervezze és vezesse ezt a politikai közösséget.