Orbán Viktor történelmi beszédet mondott – kijelölte az új irányt és egy fontos dátumot is

Orbán Viktor 1993 és 2000 között, majd 2003 óta megszakítás nélkül tölti be a Fidesz elnöki tisztségét, így több mint három évtizede meghatározó szereplője a párt irányításának. A tisztújító kongresszus egyik leginkább várt eseménye a volt miniszterelnök beszéde, amelyben értékelte az elmúlt időszak politikai fejleményeit, kijelölte a következő időszak legfontosabb feladatait, valamint kitért a Fidesz előtt álló kihívásokra és a nemzetközi politikai folyamatokra is.
„Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás ideje”
Orbán Viktor beszédében arra emlékeztetett, hogy a 2002-es kormányváltás után több korábbi minisztere is rendőrségi kihallgatáson vett részt, ő maga pedig vagyonvizsgálaton esett át. A pártelnök szerint sokan most találkoznak először az ilyen helyzetek lélektani hatásaival.
Mindenkit arra kérek, hogy nyugodjon meg”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy az utolsó Fidesz-kormány és az általa vezetett korábbi kabinetek is törvénytisztelő kormányok voltak. Orbán Viktor élesen bírálta a jelenlegi kormányt is. Azt mondta, miközben a Fideszt korrupcióval vádolják, a tiszás politikusok az elmúlt években jelentős vagyonra tettek szert.
Repkednek a BMW-k, a miniszter pedig Maseratival furikázik”
– fogalmazott. A Fidesz elnöke szerint a kormány egyre inkább szembekerül a társadalommal.
A kormány lassan bántalmazó viszonyban lesz az egész országgal”
– jelentette ki, majd úgy fogalmazott:
Úgy is mondhatnám, ma az ország Varga Judit.”
Orbán Viktor szerint az ősz döntő időszak lehet a magyar politikában. Úgy véli, hamarosan kiderül, meddig tolerálják az emberek a kormány intézkedéseit és gazdaságpolitikáját.
Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje”
– mondta. A pártelnök hozzátette: mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia arra, hogy megszervezze és vezesse ezt a politikai közösséget.
„A rossz személyi döntések árát a családok fogják megfizetni”
Orbán Viktor élesen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját, és azt mondta, napról napra terjed a káosz a magyar politikában és gazdaságban. A Fidesz elnöke szerint a vagyonadó ötletével középvállalkozók, agrárgazdák és felső középosztálybeli családok tízezreit riogatják, miközben a jelzáloghitelek kamatkorlátozását is fokozatosan kivezetik.
A politikus szerint ez több mint 200 ezer hitelt és mintegy 850 ezer embert érinthet. Úgy fogalmazott, hogy a kormányt nem kényszeríti pénzügyi helyzet erre a lépésre, hiszen Brüsszel megnyitotta előttük a korábban visszatartott, mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrásokat.
Ha ez így megy tovább, abból baj lesz. A rossz személyi döntések árát a családok fogják megfizetni”
– jelentette ki. Orbán Viktor a kormány több tagját is bírálta. Kármán András pénzügyminiszterről azt mondta, korábban államtitkárként sem tartotta alkalmasnak a feladatra, míg Kapitány István kinevezésével kapcsolatban arról beszélt, hogy bár sikeres üzletembernek tartja, komoly kockázatot lát abban, hogy gazdaságpolitikai tapasztalat nélkül került a terület élére. A Fidesz elnöke emellett arról is beszélt, hogy szerinte a politikai légkör egyre feszültebbé válik.
Amit a Tisza-kormány művel, nem áll meg a minisztériumok falainál. Beeszi magát közösségeink mindennapjaiba”
– fogalmazott.
Orbán Viktor szerint a Tisza Párt szélsőséges támogatói megbélyegzik és listázzák azokat, akik az elmúlt években együttműködtek a Fidesz–KDNP kormányaival vagy önkormányzati vezetőivel.
Radikális vérátömlesztés történt a Fidesz-frakcióban
Orbán Viktor arról beszélt, hogy a választási vereség után jelentős személyi változásokat hajtottak végre a Fidesz parlamenti frakciójában. Mint mondta, a korábbi kormányzó párti logika helyett most egy vezető ellenzéki párt működéséhez kellett igazítani a képviselőcsoportot.
25 képviselőnket cseréltük ki”
– jelentette be. A pártelnök szerint a választási eredmény egyértelmű üzenete a nemzedékváltás volt, ezért az idősebb generáció tagjai hátrébb léptek, hogy átadják a helyüket a fiatalabb politikusoknak.
A hatvanas éveiket taposók, Semjén, Kövér, jómagam hátraléptek, hogy a vezetést átvehessék a negyvenesek”
– fogalmazott. Orbán Viktor szerint a parlamenti erőviszonyok ugyan megváltoztak, de a Fidesz–KDNP továbbra is fölényben van szakmai tudásban és politikai tapasztalatban. Így fogalmazott:
A Fidesz–KDNP-frakciók naponta bizonyítják, hogy tapasztalatban, szakmai tudásban és politikai kultúrában oda-vissza verjük a Tisza frakciót”
A pártelnök végül úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi ellenzék, vagyis a Fidesz, akár több kormányzati csapat feladatait is képes lenne ellátni.
„A választási vereségért engem terhel a felelősség”
Beszédének személyesebb hangvételű részében Orbán Viktor a felelősség kérdéséről beszélt. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a választási kudarcért nem a kampány stábját vagy a helyi szervezeteket terheli a felelősség, hanem őt magát. Mint fogalmazott:
A sikernek sok anyja van, a kudarc mindig árva. Sekélyes, de igaz”
Orbán Viktor szerint nem helyes a kampányfőnököt, a mozgósításért felelős vezetőket, a regionális igazgatókat, az egyéni választókerületekben induló jelölteket vagy a választókerületi elnököket hibáztatni a vereség miatt.
Végül is a stratégiai hibák gazdája én vagyok, és nem ők”
– jelentette ki. A Fidesz elnöke arról is beszélt, hogy a politikában szükség van tanácsadókra, testületekre és elemzőkre, ugyanakkor nem tartja elfogadhatónak, ha egy vezető a nehéz helyzetekben másokra próbálja hárítani a felelősséget.
Ki nem állhatom azokat a vezetőket, akik erős vezetői jogosítványokat kérnek és kapnak, de ha baj van, másokra mutogatnak”
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ezért vállalta személyesen a felelősséget a választási eredményért, ezért mondott le korábban, és ezért kezdeményezte a mostani tisztújító kongresszus összehívását is.
Orbán Viktor megnevezte az új vezetés kulcsszereplőit
Orbán Viktor beszédében több személyi javaslatot is tett az átalakuló Fidesz-vezetésre. A pártelnök hangsúlyozta, hogy az új, kibővített elnökségben az európai kapcsolatoknak, a vidéknek és az önkormányzatoknak is erős képviseletet kell kapniuk.
Az európai patrióta erőkkel való kapcsolattartás érdekében azt javasolta, hogy az elnökségben külön összekötő képviselje a nemzetközi együttműködéseket, erre a feladatra pedig Gál Kingát ajánlotta.
A vidék képviseletének erősítéséről szólva Gyopáros Alpár szerepét emelte ki, míg a polgári és politikai közép megerősítésének fontosságáról beszélve alelnöknek javasolta Bóka János.
Orbán Viktor szerint az önkormányzatoknak, különösen a megyei jogú városoknak is hangsúlyos szerepet kell kapniuk a párt vezetésében. Ennek jegyében alelnöknek javasolta Krejcsi Bálint is.
A pártelnök külön méltatta az új jelölteket, hangsúlyozva, hogy olyan időszakban csatlakoztak a párt vezetéséhez, amikor a Fidesz ellenzékbe került.
Nem a disznótor, hanem a kop idején csatlakoznak hozzánk”
– fogalmazott és arra kérte a küldötteket, hogy támogassák az alapszabály módosítását és az új, szélesebb elnökség felállítását.
Szeptemberig tegyük rendbe a Fideszt a pincétől a padlásig”
– mondta a pártelnök.
„A kormányzó pártból újra mozgalmi pártot kell építeni”
Orbán Viktor beszédében köszönetet mondott a Fidesz közösségének az elmúlt évek munkájáért. A pártelnök szerint a tagság nélkül nem sikerült volna helyreállítani az ország gazdaságát 2010 után, és nem születhetett volna meg négy kétharmados választási győzelem sem.
Kemények voltatok, harcosak és fegyelmezettek. Köszönet, köszönet, köszönet!”
– fogalmazott. A Fidesz elnöke ugyanakkor arról is beszélt, hogy a párt működése az évek során jelentősen megváltozott:
A Fidesz lassan félkatonai mozgalommá alakult, minden más szempontot megelőzött a hatékonyság”
Orbán Viktor szerint a folyamatos választási sikerek háttérbe szorították a közösségi jelleget, ezért a kormányzó hatalmi pártból ismét mozgalmi pártot kell építeni. Ennek érdekében több polgári értékre és kevesebb „katonai erényre”, gyakoribb találkozásokra, több megbeszélésre, nagyobb odafigyelésre és több megértő gesztusra van szükség.
A pártelnök ennek jegyében jelentős szervezeti átalakításokat is javasolt. Elmondta, hogy kivezetnék a választókerületi rendszert, és visszatérnének a települési és vármegyei alapú szerveződéshez.
Legyenek erős falusi és városi csoportjaink, valamint vérbő vármegyei képviselet és vezetés”
– hangsúlyozta. Orbán Viktor szerint nincs szükség regionális igazgatókra és ügyvezető alelnökökre sem. Ehelyett egyszerűbb, átláthatóbb szervezeti struktúrát szeretne, amely nem bürokratikus akadályként működik, hanem segíti a döntéshozatalt és az információáramlást.
A javaslat szerint a jelenlegi vezetési struktúrát egy 28 tagú országos elnökség váltaná fel.
Az új testületben helyet kapnának a vármegyei elnökök, az országos választmány elnöke, az európai parlamenti delegáció vezetője, a parlamenti frakció vezetője, a pártelnök, valamint négy alelnök is.
Orbán Viktor szerint ezzel biztosítható lenne, hogy az információk, kezdeményezések és politikai szándékok akadálytalanul mozoghassanak a párt különböző szintjei között.
Orbán Viktor kijelölte a Fidesz ellenzéki feladatait
Orbán Viktor szerint a hazát másképpen kell szolgálni kormányon és másképpen ellenzékben. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a Fidesznek az új politikai helyzethez alkalmazkodva kell meghatároznia a feladatait. Mint fogalmazott, mivel már nincs kormányzati hatalom a kezükben, az emberek hangjának kell lenniük, és fel kell lépniük a szerintük hibás kormányzati döntésekkel szemben.
Meg kell akadályoznunk a hibás kormányzati döntéseket, és szerveznünk kell az ellenállást a kormány hiú nézeteivel és erőszakos hatalmi visszaéléseivel szemben”
– mondta. Orbán Viktor szerint a Fidesznek közösséget kell szerveznie azok számára, akik továbbra is a nemzeti értékekben hisznek, és ki kell állnia azok mellett, akiket igazságtalanság ér. A pártelnök arról is beszélt, hogy a Fidesznek folyamatosan készen kell állnia a kormányzásra. Mint fogalmazott:
Készen kell állni arra az esetre, hogy a kormány befuccsol, és az embereknek elegük lesz belőlük. A jó ellenzék folyamatosan kormányképes állapotban van”
Hozzátette: a pártnak a jövőben sem szabad elhanyagolnia európai kapcsolatrendszerét, hiszen a nemzetközi együttműködések továbbra is fontos szerepet játszanak a politikai munkában.
A pártelnök tíz pontban elemezte a Fidesz választási vereségét
Orbán Viktor beszédében ismertette azt a tízpontos dokumentumot, amely a Fidesz értékelése szerint az áprilisi választási vereség legfontosabb okait foglalja össze.
1. A Fidesz választási üzenete nem működött megfelelően.
2. A párt végig győzelemre készült, ezért nem érzékelte megfelelően az ellenfél előnyét, és nem hajtott végre időben stratégiai váltást.
3. Hibásnak bizonyult az a feltételezés, hogy a választási részvétel nem haladja meg a korábbi rekordokat.
4. Téves volt az a várakozás is, hogy a Fidesz személyes mozgósító rendszere hatékonyabb lesz az ellenzékénél.
5. A kormánypárt nem tudta megfelelően semlegesíteni az ellenfél korrupciós vádjait.
6. A digitális térben „katasztrofális vereséget” szenvedtek. Orbán Viktor szerint technológiában és tartalomgyártásban is lemaradtak, a fiatal választók megszólításában pedig alulmaradtak. A pártelnök ezt személyes kudarcának is nevezte.
7. A közösségi média algoritmusai szerinte látványosan előnyben részesítették a kormányváltást támogató tartalmakat. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a külföldről vezérelt algoritmusok „az abszurditást súroló mértékben” segítették az ellenzéket.
8. Az ellenfél sikeresen semlegesítette a háborús veszélyekről szóló kormánypárti üzeneteket.
9. A háború és a brüsszeli szankciók blokkolták a gazdasági növekedést. Orbán Viktor szerint a kormány nem tudott olyan politikát kialakítani, amely a kedvezőtlen nemzetközi környezet ellenére is érzékelhető gazdasági növekedést eredményezett volna.
10. A Fidesz nem tett olyan gazdasági és szociális ígéreteket, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek. A pártelnök szerint ezzel szemben az ellenzék 1213 ígéretet tett, mintegy 6000 milliárd forint értékben, amelyek jelentős részét nem tartja megvalósíthatónak.
Orbán Viktor: „Én nem adom fel, soha, soha, soha”
Orbán Viktort hatalmas tapssal fogadták a Fidesz tisztújító kongresszusán. A pártelnök beszéde elején egyértelmű üzenetet küldött a küldötteknek és támogatóinak:
Én nem adom fel, soha, soha, soha, soha nem adom fel!”
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy bár egy politikai közösség életében a kongresszus általában ünnepnek számít, a mostani tanácskozás más jellegű.
Ez most nem ünnep. Ez nem ünnepi, hanem munkakongresszus”
– fogalmazott. A pártelnök szerint a küldöttek előtt több fontos feladat áll. Először értékelniük kell az áprilisi választásokon elszenvedett vereséget, amelyet egy külön dokumentumban is összefoglalnak. Emellett meg kell erősíteniük a Fidesz értékeit és szellemi alapjait, valamint el kell fogadniuk az erről szóló politikai nyilatkozatot.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy le kell vonni a választások szervezeti tanulságait, ezért módosítani kívánják a párt alapszabályát és átalakítják a vezetői struktúrát is. A kongresszus két politikai határozatot is elfogadhat, amelyek a Fidesz következő időszakra vonatkozó célkitűzéseit rögzítik.
A pártelnök emlékeztetett arra is, hogy a Fideszen belül már két hónapja zajlik a választási eredmények értékelése, ennek a folyamatnak pedig most lezárásához érkeztek.