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Orbán Viktor történelmi beszédet mondott – kijelölte az új irányt és egy fontos dátumot is

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Orbán Viktor

Orbán Viktor megosztotta a dátumot: ekkor jön el az ellenállás ideje

1 órája
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Kemény szavakkal bírálta a Tisza-kormányt Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán, ahol gazdasági káoszról, politikai megfélemlítésről és „bántalmazó” kormányzásról beszélt. A pártelnök szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, ősszel eljöhet a patrióták nagy nemzeti ellenállásának időszaka.
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Orbán ViktorFideszFidesz Kongresszusellenálláskorrupcióbeszéd

Orbán Viktor beszédében arra emlékeztetett, hogy a 2002-es kormányváltás után több korábbi minisztere is rendőrségi kihallgatáson vett részt, ő maga pedig vagyonvizsgálaton esett át. A pártelnök szerint sokan most találkoznak először az ilyen helyzetek lélektani hatásaival.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint hamarosan kiderül, meddig tolerálják az emberek a kormány intézkedéseit és gazdaságpolitikáját. (Fotó: Fischer Zoltán)

Mindenkit arra kérek, hogy nyugodjon meg”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az utolsó Fidesz-kormány és az általa vezetett korábbi kabinetek is törvénytisztelő kormányok voltak. Orbán Viktor élesen bírálta a jelenlegi kormányt is. Azt mondta, miközben a Fideszt korrupcióval vádolják, a tiszás politikusok az elmúlt években jelentős vagyonra tettek szert.

Repkednek a BMW-k, a miniszter pedig Maseratival furikázik”

– fogalmazott. A Fidesz elnöke szerint a kormány egyre inkább szembekerül a társadalommal.

A kormány lassan bántalmazó viszonyban lesz az egész országgal”

– jelentette ki, majd úgy fogalmazott: 

Úgy is mondhatnám, ma az ország Varga Judit.”

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Orbán Viktor szerint fordulópontot hozhat az ősz 

Orbán Viktor szerint az ősz döntő időszak lehet a magyar politikában. Úgy véli, hamarosan kiderül, meddig tolerálják az emberek a kormány intézkedéseit és gazdaságpolitikáját.

Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje”

– mondta. A pártelnök hozzátette: mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia arra, hogy megszervezze és vezesse ezt a politikai közösséget.

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