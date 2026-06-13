Orbán Viktor megosztotta a dátumot: ekkor jön el az ellenállás ideje

Orbán Viktor beszédében arra emlékeztetett, hogy a 2002-es kormányváltás után több korábbi minisztere is rendőrségi kihallgatáson vett részt, ő maga pedig vagyonvizsgálaton esett át. A pártelnök szerint sokan most találkoznak először az ilyen helyzetek lélektani hatásaival.
Mindenkit arra kérek, hogy nyugodjon meg”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy az utolsó Fidesz-kormány és az általa vezetett korábbi kabinetek is törvénytisztelő kormányok voltak. Orbán Viktor élesen bírálta a jelenlegi kormányt is. Azt mondta, miközben a Fideszt korrupcióval vádolják, a tiszás politikusok az elmúlt években jelentős vagyonra tettek szert.
Repkednek a BMW-k, a miniszter pedig Maseratival furikázik”
– fogalmazott. A Fidesz elnöke szerint a kormány egyre inkább szembekerül a társadalommal.
A kormány lassan bántalmazó viszonyban lesz az egész országgal”
– jelentette ki, majd úgy fogalmazott:
Úgy is mondhatnám, ma az ország Varga Judit.”
Orbán Viktor szerint fordulópontot hozhat az ősz
Orbán Viktor szerint az ősz döntő időszak lehet a magyar politikában. Úgy véli, hamarosan kiderül, meddig tolerálják az emberek a kormány intézkedéseit és gazdaságpolitikáját.
Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje”
– mondta. A pártelnök hozzátette: mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia arra, hogy megszervezze és vezesse ezt a politikai közösséget.