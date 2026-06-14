Rendkívüli üzenet: itt vannak Orbán Viktor Donald Trumphoz intézett szavai

Orbán Viktor az X-en közzétett bejegyzésben köszöntötte az Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot 80. születésnapja alkalmából.
Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata újra reflektorfényben
A korábbi miniszterelnök üzenetében így fogalmazott:
Kedves Donald elnök úr!
Szeretném jókívánságaimat küldeni Önnek 80. születésnapja alkalmából. Az elnökségek jönnek és mennek, de kevés elnök hagyott olyan maradandó nyomot az Egyesült Államokon, mint Ön. Kívánom, hogy eredményeinek listája tovább bővüljön, és hogy azok, akik kételkedtek Önben, újra és újra megcáfolást nyerjenek.
Üdvözlettel: Viktor”
A bejegyzés újabb jelzésként értékelhető a két politikus közötti hosszú ideje fennálló, szoros kapcsolatban, amely több nemzetközi találkozón is megmutatkozott az elmúlt években. A politikai együttműködés és személyes viszony az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában is visszatérő elem volt, különösen a konzervatív politikai irányvonalak mentén.