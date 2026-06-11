Fenyegetések, alpári gyalázkodás, személyeskedés – így támadják Orbán Viktort a tiszások

Orbán Viktor közösségi oldalán továbbra is nagy számban jelennek meg sértő és fenyegető hozzászólások – erre hívta fel a figyelmet az Ellenpont egy friss összefoglalójában. A lap szerint a választások után sem csökkent a fideszes politikusokat és szimpatizánsokat érő online zaklatás, sőt több jel arra utal, hogy a helyzet tovább romlott. Felmerülhet az is, hogy az üzenetek többsége központilag irányított.

Továbbra is brutális fenyegetéseket kap Orbán Viktor (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor bejegyzéseit elárasztják a gyűlölködő kommentek

A Fidesz által létrehozott Védvonal nemrég arról számolt be: az internetes zaklatások miatt két korábbi fideszes aktivista is öngyilkosságot követett el. Az online támadások egyik legfőbb célpontja továbbra is Orbán Viktor, annak ellenére, hogy a volt miniszterelnök nem vette fel országgyűlési mandátumát.

A cikk szerzői egy május végi Facebook-bejegyzés alatt vizsgálták meg a hozzászólásokat. Több ezer komment átnézése után három fő kategóriába lehetett sorolni az üzeneteket: fenyegetésekre, becsületsértő gyalázkodásokra és helyesírási hibáktól hemzsegő szitkozódásokra.

A fenyegető üzenetek között olyan hozzászólások is megjelentek, mint:

Fulladnál már bele az összelopott pénzbe, szégyen vagy!”

Majd, amikor kattan a bilincs, már várjuk!”

Más kommentelők börtönnel vagy különböző megtorlásokkal fenyegették a volt kormányfőt. Természetesen a személyeskedő sértegetések sem maradtak el:

Patkány Viktor te vagy az utolsó ember az országban, aki ezt megkérdezheti”

Az ólodban röfögjél, ártány!”

Figyelemre méltó, hogy sok hozzászólás feltűnően hasonló szófordulatokat használ, illetve számos esetben súlyos helyesírási és fogalmazási hibákat tartalmaz. Nehéz nem észrevenni, hogy sok komment szinte ugyanazokat az üzeneteket ismétli, így felmerülhet a központi irányítottság lehetősége is.

Az Ellenpont összegzése szerint