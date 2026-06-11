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Orbán Viktor keményen reagált a kormány döntésére – videó

Sport

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Orbán Viktor

Orbán Viktor keményen reagált a kormány döntésére – videó

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Látványos videóval reagált Orbán Viktor arra a kormányzati döntésre, amelynek értelmében eltávolítanák a Nemzeti Hitvallást a közintézményekből. A Fidesz elnöke közösségi oldalán közzétett felvételen éppen a Nemzeti Hitvallást szögeli fel, miközben azt üzeni: pártja továbbra is büszke az Alaptörvény preambulumának minden sorára. A szerdai kormányülésen Magyar Péter kabinetje a dokumentum közintézményekből történő kivezetéséről döntött.
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Orbán Viktoralaptörvényfidesz

„Na, innen szedje le a Tisza! Mi büszkék vagyunk a Nemzeti Hitvallás minden sorára! Isten, áldd meg a magyart!” – írja Facebook-videója fölött Orbán Viktor. A felvételen az látható, ahogyan a fidesz elnöke felszögeli a Nemzeti Hitvallást.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Orbán Viktor Fotó: AFP

A Nemzeti Hitvallás egyébként a magyar Alaptörvény bevezetője, vagyis annak preambuluma. Nem konkrét jogszabályi előírásokat vagy állampolgári kötelezettségeket tartalmaz, hanem azokat az értékeket, történelmi hagyományokat és alapelveket foglalja össze, amelyekre Magyarország alkotmányos rendje épül. 

A szöveg hangsúlyozza többek között a magyar államiság ezeréves folytonosságát, a keresztény kultúra nemzetet összetartó szerepét, a nemzeti összetartozás jelentőségét, valamint a szabadság, a felelősség és az emberi méltóság tiszteletét. 

A szerdai kormányülésen Magyar Péterk többek között arról is döntöttek, hogy eltávolítják a Nemzeti Hitvallást a közintézményekből. Az Orbán-kormány még 2021-ben rendelte el, hogy ki kell tenni az Alaptörvény preambulumának számító Nemzeti Hitvallást a közintézményekben.

 

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