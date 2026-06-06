Orbán Viktor felszólította a kormányt – Magyar Péter ezt biztos nem teszi zsebre

„A Fidesz Elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A migráció kérdése az elmúlt években a fontos központi téma volt, a Fidesz és a KDNP pedig korábban is több alkalommal bírálta az Európai Unió migrációs törekvéseit. Orbán Viktor korábban nyilvánosan felszólította a miniszterelnököt, hogy hozza nyilvánosságra a von der Leyen - Magyar Péter paktum részleteit.