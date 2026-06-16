Orbán Viktor a Fidesz meglepő hibájára hívta fel a figyelmet

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a Fidesz kommunikációjáról, és arról, hogy szerinte milyen hibák vezettek ahhoz, hogy egyes társadalmi csoportokkal gyengült a kapcsolat. A pártelnök korábban a Fidesz tisztújító kongresszusán is részletesen taglalta azokat a tényezőket, amelyek a választási vereséghez vezettek, ezek között kiemelt helyen szerepelt a párt kommunikációja, üzenete is.

Orbán Viktor elárulta: nem azok a tényezők vezettek a választási vereséghez, mint a legtöbben gondolják (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor a kommunikációs csatornák szerepéről beszélt

A korábbi miniszterelnök szerint

téves az a vélekedés, amely a leegyszerűsített politikai kommunikációt teszi felelőssé azért, hogy egy párt elveszítheti az értelmiségi támogatók egy részét.

Példaként az amerikai választási kampányokat említette. Felidézte, hogy Barack Obama kampányának egyik legismertebb üzenete a „Yes, we can”, míg Donald Trump politikáját az „America first” szlogen foglalta össze.

Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát”

– fogalmazott.

Orbán Viktor szerint nem az egyszerű üzenetek jelentették a problémát, hanem az, hogy nem maradtak fenn megfelelően azok a kommunikációs csatornák, amelyeken keresztül az árnyaltabb magyarázatokra igényt tartó közösségeket is meg lehetett volna szólítani.

A pártelnök úgy fogalmazott, hogy a Fidesznek nem az üzeneteit kellett volna összetettebbé tennie, hanem fenn kellett volna tartania azokat a fórumokat és kapcsolatokat, ahol részletesebben is el tudják mondani, hogyan látják a világot és az ország helyzetét.

Orbán Viktor szerint elsősorban az ország jövőjéről gondolkodó, magas színvonalú szakmai és értelmiségi közösségekkel fenntartott élő kapcsolat hiányzott, nem pedig a kommunikáció tartalma jelentette a fő problémát, mint sokan gondolják.