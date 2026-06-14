Orbán Viktor kijelölte az új irányt, kiderültek a választási vereség okai és egy rendkívül fontos dátumot is megnevezett

Orbán Viktor 1993 és 2000 között, majd 2003 óta megszakítás nélkül tölti be a Fidesz elnöki tisztségét, így több mint három évtizede meghatározó szereplője a párt irányításának. Újra is választották, a tisztújító kongresszuson pedig legjobban az ő beszédét várta a hallgatóság.
Kövér László szólalt fel elsőként. A politikus bocsánatot kért azért, mert nem tudták folytatni a kormányzást. Kész elfogadni a politikai ellenfeleik azon kritikáját, hogy nem kormányoztak jól. Szerinte az új kormány "Ungarische" Péter vezetésével a proletárdiktatúra felé tartanak. Kövér László szerint ahogyan Gyurcsány Ferenc 2006-ban, úgy Magyar Péter is már a győztes választás másnapján tudta, hogy elvesztette a következő voksolást. A politikus szerint azonban hosszú és nehéz munkával teli utat kell megtenni, hogy a Fidesznek szavazzanak megint bizalmat a választók.
Kövér Lászlót Orbán Viktor váltotta, akit hatalmas tapssal fogadtak a résztvevők. Orbán Viktor beszédében arra emlékeztetett, hogy a 2002-es kormányváltás után több korábbi minisztere is rendőrségi kihallgatáson vett részt, ő maga pedig vagyonvizsgálaton esett át. A pártelnök szerint sokan most találkoznak először az ilyen helyzetek lélektani hatásaival.
Saját felelősségét sem megkerülve beszélt a választás kudarcáról, mindenekelőtt megköszönte a támogatók részvételét. A Fidesz értékelése szerint az áprilisi választási vereség legfontosabb okai:
- A Fidesz választási üzenete nem működött megfelelően.
- A párt végig győzelemre készült, ezért nem érzékelte megfelelően az ellenfél előnyét, és nem hajtott végre időben stratégiai váltást.
- Hibásnak bizonyult az a feltételezés, hogy a választási részvétel nem haladja meg a korábbi rekordokat.
- Téves volt az a várakozás is, hogy a Fidesz személyes mozgósító rendszere hatékonyabb lesz az ellenzékénél.
- A kormánypárt nem tudta megfelelően semlegesíteni az ellenfél korrupciós vádjait.
- A digitális térben „katasztrofális vereséget” szenvedtek. Orbán Viktor szerint technológiában és tartalomgyártásban is lemaradtak, a fiatal választók megszólításában pedig alulmaradtak. A pártelnök ezt személyes kudarcának is nevezte.
- A közösségi média algoritmusai szerinte látványosan előnyben részesítették a kormányváltást támogató tartalmakat. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a külföldről vezérelt algoritmusok „az abszurditást súroló mértékben” segítették az ellenzéket.
- Az ellenfél sikeresen semlegesítette a háborús veszélyekről szóló kormánypárti üzeneteket.
- A háború és a brüsszeli szankciók blokkolták a gazdasági növekedést. Orbán Viktor szerint a kormány nem tudott olyan politikát kialakítani, amely a kedvezőtlen nemzetközi környezet ellenére is érzékelhető gazdasági növekedést eredményezett volna.
- A Fidesz nem tett olyan gazdasági és szociális ígéreteket, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek. A pártelnök szerint ezzel szemben az ellenzék 1213 ígéretet tett, mintegy 6000 milliárd forint értékben, amelyek jelentős részét nem tartja megvalósíthatónak.
Orbán Viktor után elsőként Zsigó Róbert országgyűlési képviselő lépett színpadra. A politikus arról beszélt, hogy Magyar Péterék leállítják a mohácsi Duna híd építését. Ez nem csak a baranyai, hanem a bácsi részt is érinti. Azt mondta, az értékelés után talpra kell állni. Ellenzékből is építkezni kell. Ha a magyarok megtapasztalják, hogy a Tisza átverte őket, fontos, hogy legyen kiben bízni, és kihez fordulni.
Ezután Szűcs Gábor parlamenti képviselő szólalt fel, aki szerint a Fidesz nem először került nehéz helyzetbe.
Szűcs Facebook és bosszúkormányzásnak tartja azt, ami április 12-e után zajlik. Úgy látja, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve is a Fidesszel foglalkozik. Ha ezt tette volna Orbán Viktor is, aki nem haladt volna előre az ország.
Nagy Csaba, a Baranya megyei választmány elnöke arról beszélt, érdemi párbeszédre, visszajelzésre van szükség.
Hidvéghi Balázs szerint tiszteletet parancsol, ahogy Orbán Viktor teljes egészében magára váltatta a választási vereségért való felelősséget. Majd beszédében komoly kritikát fogalmazott meg a Fidesz politikájával kapcsolatban.
Így újul meg a Fidesz
A beszédek után a szavazások következtek, a küldöttek ekkor döntöttek a Fidesz következő egy évének stratégiájáról, illetve az elnökség személyi összetételéről. Ezután megjelentek egyhangúlag támogatták a migrációs paktum elutasításáról szóló, illetve a közjogi méltóságok eltávolítása ellen határozatot.
Ezt követően két ütemben szavaztak az alapszabály módosításáról. Először a módosítócsomagról döntöttek egyben, egyértelmű többséggel, majd az alapszabály egészéről a módosításokkal együtt, amelyet szintén látható többséggel, ellenszavazat nélkül fogadtak el.
Az elnökről, az alelnökökről titkos szavazást tartottak. Az elnöki székért egyedül Orbán Viktor indult, az alelnöki pozíciókra 4 jelölt volt, őket a pártelnök jelentette be a beszédében.
Személy szerint róluk van szó: Gál Kinga, Gyopáros Alpár, Bóka János és Kreicsi Bálint.
Gál Kinga európai parlamenti képviselő a felszólalásában tudatta, hogy a patrióták szeretettel és aggodalommal figyelik Európa egyik legszervezettebb és legnagyobb pártjának sorsát. Mint jelezte, most erőt meríthetnek a patrióták kitartásából. Megjegyezte, hogy győzött egy képmutató politikai erő, amely nem tud vagy nem akar egyenesen beszélni. Így azt sem tudni, hogy mit vállalt a migrációs paktum végrehajtásából.
Gyopáros Alpár szerinte helyes, hogy többen is kritikus véleményt fogalmaztak meg. A politikus szerint a választási pofont érdemes figyelmeztetésként értékelni, hogy újra a Fidesz lehessen a legnagyobb politikai erő Magyarországon. Szerinte most az a feladat, hogy felálljanak, megújuljanak, és megszabaduljanak azoktól, akik a saját érdekeiket a közösség elé helyezték.
Bóka János korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter kiemelte, mi a zsidó-keresztény gyökerekből táplálkozó Európához tartozunk, ahogy ez Szent István óta midig is volt. Továbbra is nekünk kell ezeket az értékeket felvállalnunk. A mi politikai közösségünk számára fontosak a polgári Magyarország értékei: a műveltség, a szellemi igényesség, a párbeszéd, a teljesítmény elismerése.
Kreicsi Bálint a patriotizmusról beszélt. Salgótarján talán nem a legsikeresebb város - mondta, majd felsorolta, milyen csapások érték a történelem során. Kötelessége, hogy kiálljon Nógrádért és a városért. Szövetségre hívta a polgármestereket.
Megválasztották a bizottságok tagjait, az alelnököket és az elnököt
A kongresszus utolsó napirendi pontjaként ismertették a tisztújító szavazások eredményeit. Elsőként az Összeférhetetlenségi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjairól született döntés. Az érvényes szavazatok száma 740 volt. A testület tagjává választották Giró-Szász Jánost 728, Hegedűs Bulcsút 724, Kovács Zsoltot 695, valamint Mohácsy Istvánt 689 szavazattal.
- A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság esetében 744 érvényes szavazatot adtak le. A küldöttek Kovács Balázs Norbertet 728, Dódity Gabriellát 726, Gerencsér Attilát 726, Szabó Zsoltot 722, míg Földesi Gyulát 698 szavazattal választották meg.
- A Fidesz alelnökeiről 732 érvényes szavazat mellett döntöttek a küldöttek. A következő ciklusban Gál Kinga 701, Bóka János 711, Gyopáros Alpár 717, valamint Kreicsi Bálint 701 szavazattal töltheti be az alelnöki tisztséget.
- A pártelnöki tisztségre egyetlen jelöltként Orbán Viktor pályázott. A kongresszuson 737 érvényes szavazatot adtak le, amelyek közül 729 támogatta a miniszterelnök újraválasztását. A küldöttek így ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökévé. A politikus 1993 és 2000 között, majd 2003 óta megszakítás nélkül tölti be a pártelnöki tisztséget.
Fontos időszakot említett Orbán Viktor
A Fidesz elnöke szerint a kormány egyre inkább szembekerül a társadalommal.
A kormány lassan bántalmazó viszonyban lesz az egész országgal”
– jelentette ki, majd úgy fogalmazott:
Úgy is mondhatnám, ma az ország Varga Judit.”
Orbán Viktor szerint az ősz döntő időszak lehet a magyar politikában. Úgy véli, hamarosan kiderül, meddig tolerálják az emberek a kormány intézkedéseit és gazdaságpolitikáját.
Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje”
– mondta. A pártelnök hozzátette: mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia arra, hogy megszervezze és vezesse ezt a politikai közösséget.
Orbán Viktor: Van egy jó önéletrajzom, és biztosak lehettek abban, hogy azt nem fogom a végén elrontani!
Sohasem rejtettem véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekintem személyes küldetésemnek. A Fideszre és a KDNP-re is mindig úgy gondoltam, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből – mondta Orbán Viktor azt követően, hogy elnökké választották a Fidesz kongresszusán. Úgy fogalmazott, 2010-ben eljött a mi időnk. Látva, mi történik a világban, úgy éreztem, hogy ez egyben Magyarország utolsó esélye is, mielőtt betagozná és elnyelné a nyugati globalista, liberális világ feneketlen bendője. Tudtam, hogy húsz évre lenne szükségünk. Nem láttam előre mindent, de tudtam, hogy fájdalmasan nehéz lesz. Jött is a migránsinvázió, a covid-járvány, s megérkezett a háború is.
Újabb felszólalók
A szavazatok összesítése előtt Navracsics Tibor, a Fidesz önkormányzati kabinetének vezetője kapta meg a szót. "Emberséges és működőképes Magyarországot ígértek, és embertelen és működésképtelen Magyarországot kaptunk" - szúrt oda beszédének elején Magyar Péteréknek.
A fideszes politikus úgy látja, a többség döbbenten nézi azt az ámokfutást, amit az új kormány folytat.
Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal arca volt a következő a sorban. A politikus a tiszás agresszió ellen szólalt fel, a tiszás uszításról, hergelésről beszél, ami szerinte a mindennapokba hozta a gyűlöletet. Szerinte a tiszás szeretetországban a fideszes lett a kulák. Úgy látja, hogy Magyar Péterék megbélyegzik a jobboldalhoz köthető politikusokat, köztisztviselőket, vállalkozókat.
A Fidesz tisztújító kongresszusán Harrach Péter, a KDNP elnöke is felszólalt. Beszédében arról beszélt, hogy a kereszténydemokrácia lényege a keresztény értékrend és az örökérvényű normák képviselete a közéletben.
A kongresszuson felszólalt Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője is, aki személyes hangvételű beszédében felidézte, hogy 1987-ben ismerte meg Orbán Viktort. Mint mondta, akkor még senki sem sejthette, hogy egy évvel később megalapítják a Fideszt, Magyarország pedig visszanyeri szuverenitását és a szovjet csapatok is elhagyják az országot.
Ez volt a valódi rendszerváltás, nem az, ami április 12-én történt” – fogalmazott.
A Fidesz selejtjéből lett a Tisza pártelitje”
– jelentette ki. Deutsch szerint a választási vereséget követően nem önmarcangolásra, hanem józan önvizsgálatra van szükség.
A kongresszuson felszólalt Marek Kuchciński lengyel politikus is, aki a magyar–lengyel kapcsolatok jelentőségét méltatta. Mint mondta, Lengyelországból gyakran csodálattal figyelték Magyarország útját a szovjet elnyomástól a szuverén és büszke országgá válásig.
Stumpf István, az első Orbán-kormány egykori kancelláriaminisztere súlyos és váratlan vereségnek nevezte a választási eredményt, és hangsúlyozta, hogy a nehéz helyzetbe került embereket nem szabad magukra hagyni.
A parlament egy filmforgatási helyszín lett. Ebben főszereplő az új miniszterelnök” – fogalmazott utolsó felszólalóként Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy Magyar Péter szerinte „az ellenzék ellenzékeként” viselkedik.
Elmondása szerint az Orbán-kormány taktikai okokból olyan kormányhatározatot fogadott el, amely a Brüsszel által kiszabott bírságok mérséklése érdekében befogadóállomás létrehozását vetítette előre Vitnyéden. Ez a terv végül nem valósult meg.
A frakcióvezető bírálta az ellenzéki sajtót is. Szerinte több olyan médium, amely korábban a kormány ellenőrzését tekintette feladatának, ma már nem ugyanazzal a szigorral vizsgálja a hatalom működését.
Havasi Bertalan: A támogatóink nem várnak tőlünk szélsőséges fordulatot
A fiatal választók elvesztése a Fidesz egyik legsúlyosabb problémájává vált az áprilisi választáson, ezt Orbán Viktor is elismerte a tisztújító kongresszuson. Havasi Bertalan szerint a megoldás nem a radikalizálódás, hanem az, hogy a fiatalok aktív szerepet kapjanak a nemzeti oldal jövőjének alakításában. A választási vereség egyik egyértelmű okának nevezték meg a jobboldalon, hogy a Fidesznek nem sikerült hatékonyan megszólítani a fiatalokat. Eezt nem felülről irányított megszólítással, hanem a nemzeti közösségbe való bekapcsolódás lehetőségének megteremtésével kell elérni.