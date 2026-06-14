Orbán Viktor kijelölte az új irányt, kiderültek a választási vereség okai és egy rendkívül fontos dátumot is megnevezett

Orbán Viktor 1993 és 2000 között, majd 2003 óta megszakítás nélkül tölti be a Fidesz elnöki tisztségét, így több mint három évtizede meghatározó szereplője a párt irányításának. Újra is választották, a tisztújító kongresszuson pedig legjobban az ő beszédét várta a hallgatóság.

Orbán Viktor a Fidesz elnöke beszédet mond a kormánypárt 32. tisztújító kongresszusának színpadán, a háttérben nemzeti zászlók sorfalával, 2026. június 13-án

Fotó: Fischer Zoltán / Fischer Zoltán

Kövér László szólalt fel elsőként. A politikus bocsánatot kért azért, mert nem tudták folytatni a kormányzást. Kész elfogadni a politikai ellenfeleik azon kritikáját, hogy nem kormányoztak jól. Szerinte az új kormány "Ungarische" Péter vezetésével a proletárdiktatúra felé tartanak. Kövér László szerint ahogyan Gyurcsány Ferenc 2006-ban, úgy Magyar Péter is már a győztes választás másnapján tudta, hogy elvesztette a következő voksolást. A politikus szerint azonban hosszú és nehéz munkával teli utat kell megtenni, hogy a Fidesznek szavazzanak megint bizalmat a választók.

Kövér Lászlót Orbán Viktor váltotta, akit hatalmas tapssal fogadtak a résztvevők. Orbán Viktor beszédében arra emlékeztetett, hogy a 2002-es kormányváltás után több korábbi minisztere is rendőrségi kihallgatáson vett részt, ő maga pedig vagyonvizsgálaton esett át. A pártelnök szerint sokan most találkoznak először az ilyen helyzetek lélektani hatásaival.

Saját felelősségét sem megkerülve beszélt a választás kudarcáról, mindenekelőtt megköszönte a támogatók részvételét. A Fidesz értékelése szerint az áprilisi választási vereség legfontosabb okai:

A Fidesz választási üzenete nem működött megfelelően. A párt végig győzelemre készült, ezért nem érzékelte megfelelően az ellenfél előnyét, és nem hajtott végre időben stratégiai váltást. Hibásnak bizonyult az a feltételezés, hogy a választási részvétel nem haladja meg a korábbi rekordokat. Téves volt az a várakozás is, hogy a Fidesz személyes mozgósító rendszere hatékonyabb lesz az ellenzékénél. A kormánypárt nem tudta megfelelően semlegesíteni az ellenfél korrupciós vádjait. A digitális térben „katasztrofális vereséget” szenvedtek. Orbán Viktor szerint technológiában és tartalomgyártásban is lemaradtak, a fiatal választók megszólításában pedig alulmaradtak. A pártelnök ezt személyes kudarcának is nevezte. A közösségi média algoritmusai szerinte látványosan előnyben részesítették a kormányváltást támogató tartalmakat. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a külföldről vezérelt algoritmusok „az abszurditást súroló mértékben” segítették az ellenzéket. Az ellenfél sikeresen semlegesítette a háborús veszélyekről szóló kormánypárti üzeneteket. A háború és a brüsszeli szankciók blokkolták a gazdasági növekedést. Orbán Viktor szerint a kormány nem tudott olyan politikát kialakítani, amely a kedvezőtlen nemzetközi környezet ellenére is érzékelhető gazdasági növekedést eredményezett volna. A Fidesz nem tett olyan gazdasági és szociális ígéreteket, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek. A pártelnök szerint ezzel szemben az ellenzék 1213 ígéretet tett, mintegy 6000 milliárd forint értékben, amelyek jelentős részét nem tartja megvalósíthatónak.

Orbán Viktor után elsőként Zsigó Róbert országgyűlési képviselő lépett színpadra. A politikus arról beszélt, hogy Magyar Péterék leállítják a mohácsi Duna híd építését. Ez nem csak a baranyai, hanem a bácsi részt is érinti. Azt mondta, az értékelés után talpra kell állni. Ellenzékből is építkezni kell. Ha a magyarok megtapasztalják, hogy a Tisza átverte őket, fontos, hogy legyen kiben bízni, és kihez fordulni.