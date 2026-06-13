Orbán Viktor helyretette a vádaskodó Magyar Pétert - ezt mondta a migrációs paktumról

„Magyarországon azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtük be őket”

A pártelnököt a doorstep során arról kérdezték, hogy szerinte a Fidesz szétesne-e nélküle, illetve felidézték korábbi kijelentését is, miszerint egy esetleges választási vereség esetén lemondana. Orbán Viktor erre úgy reagált:

Lemondtam. És most összehívtuk ezt a kongresszust.”

A miniszterelnök a migráció kérdésére is kitért. Leszögezte, hogy Magyarországon jelenleg nincsenek migránsok és migránstáborok sem. Mint fogalmazott:

Nem is lehet se migráns, se migránstábor, mert a magyar emberek ezt eldöntötték népszavazással”

Orbán Viktor szerint Magyarország azért tudta elkerülni a Nyugat-Európában tapasztalható problémákat, mert nem engedte be az illegális bevándorlókat.

„Vannak újságírók, akiket külföldről fizetnek”

A volt miniszterelnököt arról kérdezték, hogyan értékeli az áprilisi választások eredményét és milyen szerepet játszhattak ebben a külföldi szereplők. Orbán Viktor válaszában arról beszélt, hogy Magyarországon több olyan nemzetközi csoport is működik, amely külföldi érdekeket képvisel. A kérdés kapcsán a jelen lévő újságíróknak is odaszúrt:

Önök között is vannak, akiket külföldről fizetnek.”

Hozzátette, hogy szerinte számos NGO külföldi finanszírozásból működik, emellett titkosszolgálatok is fizetnek újságírókat.

Ők sikeresen dolgoztak azon, hogy az áprilisi választást a nemzeti oldal elveszítse”

A brüsszeli találkozóról is kérdezték

Arra a kérdésre, hogy a jövő héten mikor utazik Brüsszelbe, illetve milyen egyeztetések várhatók a Patrióták pártcsaládjának vezetőivel, Orbán Viktor elmondta: minden európai uniós miniszterelnöki csúcstalálkozót megelőzően a pártcsaládok külön tanácskozást tartanak.

A pártelnök hozzátette, hogy a csúcstalálkozó előtt egy nappal nemzetközi sajtótájékoztatót is tart majd.

Jelentősen kibővül a Fidesz elnöksége

A Fidesz tisztújításáról szólva Orbán Viktor bejelentette, hogy a párt történetében először 28 tagú elnökséget választanak. Eddig négytagú volt az elnökség. A pártelnök elmondta, hogy az új vezető testület megbízatása egy évre szól majd.