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Így érkeztek meg a résztvevők a Fidesz tisztújító kongresszusára

Orbán Viktor

Orbán Viktor helyretette a vádaskodó Magyar Pétert - ezt mondta a migrációs paktumról

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Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusa előtt világossá tette: Magyarországon azért nincs migránstábor és illegális bevándorlás, mert a magyarok erről már döntöttek. Orbán Viktor Magyar Péter korábbi kijelentéseire is reagált, és több aktuális politikai kérdésről is beszélt.
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Orbán ViktorFideszdoorstepFidesz Kongresszus

Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusa előtt arról beszélt, hogy Magyarországon azért nincsenek migránsok és migránstáborok, mert az ország nem engedte be az illegális bevándorlókat, emellett bírálta a migrációs paktumot és a jelenlegi kormány politikáját. A pártelnök szerint külföldi érdekcsoportok, NGO-k és egyes újságírók is szerepet játszottak abban, hogy a nemzeti oldal elveszítette az áprilisi választást. Orbán Viktor a Fidesz jövőjéről is beszélt, bejelentve, hogy a párt történetében először 28 tagú elnökséget választanak, valamint jelezte, hogy kongresszusi beszédében részletesen értékeli majd az ország helyzetét és a következő időszak politikai kihívásait.

Orbán Viktor
Orbán Viktor a Fidesz kongresszuson válaszol az újságírók kérdéseire (Forrás: AFP)
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„Magyarországon azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtük be őket”

A pártelnököt a doorstep során arról kérdezték, hogy szerinte a Fidesz szétesne-e nélküle, illetve felidézték korábbi kijelentését is, miszerint egy esetleges választási vereség esetén lemondana. Orbán Viktor erre úgy reagált: 

Lemondtam. És most összehívtuk ezt a kongresszust.”

A miniszterelnök a migráció kérdésére is kitért. Leszögezte, hogy Magyarországon jelenleg nincsenek migránsok és migránstáborok sem. Mint fogalmazott:

Nem is lehet se migráns, se migránstábor, mert a magyar emberek ezt eldöntötték népszavazással” 

Orbán Viktor szerint Magyarország azért tudta elkerülni a Nyugat-Európában tapasztalható problémákat, mert nem engedte be az illegális bevándorlókat.

„Vannak újságírók, akiket külföldről fizetnek”

A volt miniszterelnököt arról kérdezték, hogyan értékeli az áprilisi választások eredményét és milyen szerepet játszhattak ebben a külföldi szereplők. Orbán Viktor válaszában arról beszélt, hogy Magyarországon több olyan nemzetközi csoport is működik, amely külföldi érdekeket képvisel. A kérdés kapcsán a jelen lévő újságíróknak is odaszúrt:

Önök között is vannak, akiket külföldről fizetnek.”

Hozzátette, hogy szerinte számos NGO külföldi finanszírozásból működik, emellett titkosszolgálatok is fizetnek újságírókat. 

Ők sikeresen dolgoztak azon, hogy az áprilisi választást a nemzeti oldal elveszítse” 

A brüsszeli találkozóról is kérdezték

Arra a kérdésre, hogy a jövő héten mikor utazik Brüsszelbe, illetve milyen egyeztetések várhatók a Patrióták pártcsaládjának vezetőivel, Orbán Viktor elmondta: minden európai uniós miniszterelnöki csúcstalálkozót megelőzően a pártcsaládok külön tanácskozást tartanak.

A pártelnök hozzátette, hogy a csúcstalálkozó előtt egy nappal nemzetközi sajtótájékoztatót is tart majd.

Jelentősen kibővül a Fidesz elnöksége

A Fidesz tisztújításáról szólva Orbán Viktor bejelentette, hogy a párt történetében először 28 tagú elnökséget választanak. Eddig négytagú volt az elnökség. A pártelnök elmondta, hogy az új vezető testület megbízatása egy évre szól majd.

Orbán Viktor: Magyarország gazdasági és politikai káosz felé tart

A Fidesz elnöke arról is beszélt, miért választották meg ismét a párt élére. Orbán Viktor szerint a küldöttek azért szavaztak neki újabb bizalmat, mert úgy ítélték meg, hogy jelenleg ő a legalkalmasabb a párt vezetésére.

A politikus élesen bírálta a jelenlegi kormányzatot, és úgy fogalmazott, hogy Magyarország gazdasági és politikai káosz felé tart. 

Az ellenzéknek az a dolga, hogy segítsen ezt elkerülni”

 – mondta, hozzátéve, hogy kongresszusi beszédében részletesen is kitér majd az ország helyzetére, valamint azokra a feladatokra, amelyek szerinte a következő időszakban a Fidesz előtt állnak.

Sulyok Tamás ügyéről is megszólalt

A doorstepen szóba került az is, hogy Sulyok Tamás a hírek szerint a Velencei Bizottsághoz fordul. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Ha van még civil kurázsi és becsület, akkor nem lehet elmozdítani egyetlen demokratikusan megválasztott közjogi méltóságot sem.”

A Fidesz elnöke szerint a demokratikus legitimációval rendelkező közjogi szereplők mandátumát tiszteletben kell tartani, és az ilyen tisztségeket nem lehet politikai alapon megkérdőjelezni.

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