Orbán Viktor helyretette a vádaskodó Magyar Pétert - ezt mondta a migrációs paktumról

Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusa előtt arról beszélt, hogy Magyarországon azért nincsenek migránsok és migránstáborok, mert az ország nem engedte be az illegális bevándorlókat, emellett bírálta a migrációs paktumot és a jelenlegi kormány politikáját. A pártelnök szerint külföldi érdekcsoportok, NGO-k és egyes újságírók is szerepet játszottak abban, hogy a nemzeti oldal elveszítette az áprilisi választást. Orbán Viktor a Fidesz jövőjéről is beszélt, bejelentve, hogy a párt történetében először 28 tagú elnökséget választanak, valamint jelezte, hogy kongresszusi beszédében részletesen értékeli majd az ország helyzetét és a következő időszak politikai kihívásait.
„Magyarországon azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtük be őket”
A pártelnököt a doorstep során arról kérdezték, hogy szerinte a Fidesz szétesne-e nélküle, illetve felidézték korábbi kijelentését is, miszerint egy esetleges választási vereség esetén lemondana. Orbán Viktor erre úgy reagált:
Lemondtam. És most összehívtuk ezt a kongresszust.”
A miniszterelnök a migráció kérdésére is kitért. Leszögezte, hogy Magyarországon jelenleg nincsenek migránsok és migránstáborok sem. Mint fogalmazott:
Nem is lehet se migráns, se migránstábor, mert a magyar emberek ezt eldöntötték népszavazással”
Orbán Viktor szerint Magyarország azért tudta elkerülni a Nyugat-Európában tapasztalható problémákat, mert nem engedte be az illegális bevándorlókat.
„Vannak újságírók, akiket külföldről fizetnek”
A volt miniszterelnököt arról kérdezték, hogyan értékeli az áprilisi választások eredményét és milyen szerepet játszhattak ebben a külföldi szereplők. Orbán Viktor válaszában arról beszélt, hogy Magyarországon több olyan nemzetközi csoport is működik, amely külföldi érdekeket képvisel. A kérdés kapcsán a jelen lévő újságíróknak is odaszúrt:
Önök között is vannak, akiket külföldről fizetnek.”
Hozzátette, hogy szerinte számos NGO külföldi finanszírozásból működik, emellett titkosszolgálatok is fizetnek újságírókat.
Ők sikeresen dolgoztak azon, hogy az áprilisi választást a nemzeti oldal elveszítse”
A brüsszeli találkozóról is kérdezték
Arra a kérdésre, hogy a jövő héten mikor utazik Brüsszelbe, illetve milyen egyeztetések várhatók a Patrióták pártcsaládjának vezetőivel, Orbán Viktor elmondta: minden európai uniós miniszterelnöki csúcstalálkozót megelőzően a pártcsaládok külön tanácskozást tartanak.
A pártelnök hozzátette, hogy a csúcstalálkozó előtt egy nappal nemzetközi sajtótájékoztatót is tart majd.
Jelentősen kibővül a Fidesz elnöksége
A Fidesz tisztújításáról szólva Orbán Viktor bejelentette, hogy a párt történetében először 28 tagú elnökséget választanak. Eddig négytagú volt az elnökség. A pártelnök elmondta, hogy az új vezető testület megbízatása egy évre szól majd.
Orbán Viktor: Magyarország gazdasági és politikai káosz felé tart
A Fidesz elnöke arról is beszélt, miért választották meg ismét a párt élére. Orbán Viktor szerint a küldöttek azért szavaztak neki újabb bizalmat, mert úgy ítélték meg, hogy jelenleg ő a legalkalmasabb a párt vezetésére.
A politikus élesen bírálta a jelenlegi kormányzatot, és úgy fogalmazott, hogy Magyarország gazdasági és politikai káosz felé tart.
Az ellenzéknek az a dolga, hogy segítsen ezt elkerülni”
– mondta, hozzátéve, hogy kongresszusi beszédében részletesen is kitér majd az ország helyzetére, valamint azokra a feladatokra, amelyek szerinte a következő időszakban a Fidesz előtt állnak.
Sulyok Tamás ügyéről is megszólalt
A doorstepen szóba került az is, hogy Sulyok Tamás a hírek szerint a Velencei Bizottsághoz fordul. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Ha van még civil kurázsi és becsület, akkor nem lehet elmozdítani egyetlen demokratikusan megválasztott közjogi méltóságot sem.”
A Fidesz elnöke szerint a demokratikus legitimációval rendelkező közjogi szereplők mandátumát tiszteletben kell tartani, és az ilyen tisztségeket nem lehet politikai alapon megkérdőjelezni.